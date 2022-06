Scegli un arcobaleno e scopri che cosa ti rende veramente felice

Il test della felicità nell’arcobaleno ci svelerà che cos’è quell’ingrediente magico capace di renderti sempre serena e contenta. Lo proviamo insieme?

Diciamoci la verità: essere felici è praticamente un lavoro a tempo pieno!

A parte l’innumerevole quantitativo di aforismi, film, libri e serie TV a riguardo oggi abbiamo deciso che era tempo di provare a creare un test sulla felicità.

Vogliamo scoprire che cosa è che ti rende veramente felice: pensi che ce la faremo?

Test della felicità nell’arcobaleno: scopri che cosa ti rende felice veramente

Oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità che ti parli di felicità.

Certo, la felicità non è così semplice da raggiungere e, spesso, quando siamo felici non lo sappiamo.

Perché, però, rassegnarsi a non riconoscere mai i momenti più felici delle nostre vite?

Il test della felicità nell’arcobaleno è qui per aiutarti a riconoscere che cos’è che ti rende veramente felice: devi solo scegliere un arcobaleno tra quelli qui sopra!

Come per il test della compatibilità di coppia non devi scegliere di corsa: prenditi il tuo tempo per capire qual è l’arcobaleno che ti ispira di più.

Qui sotto ti diremo che cosa vuoi davvero dalla vita per essere felice in base alla tua scelta. Pronta a scoprire l’ingrediente segreto della tua felicità?

arcobaleno numero uno : il segreto che si nasconde in questo arcobaleno è uno di quelli veramente importanti. Per essere felice, a te, serve solo l’amore!

Semplice, direte voi (e forse neanche tanto): tutti amano l’amore, non è vero?

La realtà è che a te non serve l’amore romantico: tu hai bisogno di essere a posto con te stesso e con gli altri, di provare amore in generale, per la vita e per tutte le altre persone che la popolano. Sembra una banalità ma è la tua acredine, il tuo elevato criticismo e la tua paura di amare a metterti veramente in difficoltà: perché non provi ad amare di più?

Semplicemente, per te, la felicità è un momento di solitudine! Una pausa in un giardino da solo senza dover pensare a niente o a nessun altro: questa sì che è vita!

Se hai scelto questo arcobaleno nel test della felicità nell’arcobaleno, il responso è assolutamente chiaro. Sei una persona che può e vuole contare solo su sé stessa, che per troppo tempo è dipesa dagli altri!

Sicuramente sei una persona dolce (anche se, per sicurezza, ti invitiamo comunque a provare il nostro test della dolcezza che trovi cliccando qui) ma questo vuol dire che per anni hai messo i bisogni degli altri al primo posto, facendo dipendere la tua felicità da loro. Questo, ovviamente, non va bene: sii egoista, quando serve, e vivi veramente felice!

