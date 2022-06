Era la sosia di Marilyn Monroe: oggi, a 51 anni, è uno schianto

E’ arrivata in Italia come la sosia di Marilyn Monroe: poi la svolta ed oggi, a 51 anni, è un vero schianto: che spettacolo!

Bellissima, con un fisico mozzafiato che allena quotidianamente, due figli e una sensualità fuori dal comune. Tutto questo è la showgirl che, arrivata in Italia come sosia di Marilyn Monroe, ha conquistato tutti nel corso degli anni con la sua bellezza, la sua simpatia ed ironia.

Oggi, a 51 anni, è una delle donne più belle e sensuali del mondo dello spettacolo. Le sue foto, pubblicate su Instagram, fanno letteralmente impazzire i fan che, sui social, riescono anche a seguire il suo allenamento grazie alle dirette.

51 anni e non sentirli: addio alla sosia di Marilyn Monroe, oggi è una delle donne più belle

Chi è la showgirl che, arrivata in Italia, è entrata nelle case dei telespettatori della Rai come sosia di Marilyn Monroe? Naturalmente Justine Mattera che, con i suoi capelli biondi e il suo accento americano, ha immediatamente conquistato il cuore di tutti. Dopo la fine del matrimonio con Paolo Limiti, la Mattera ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore Fabrizio Cassata, suo marito, dal quale ha avuto due figli: Vivienne Rose e Vincent.

Nel corso degli anni, la Mattera ha rinunciato all’immagine di sosia di Marilyn Monroe sfoggiando la propria personalità. Schietta, diretta, senza filtri, molto autoironica, Justine ha anche tirato fuori tutta la sua bellezza e sensualità. Sul proprio profilo Instagram pubblica sia foto in cui indossa outfit sportivi per i suoi allenamenti quotidiani sia outfit con cui fa sognare i suoi followers come potete vedere nella foto qui in basso.

Fisico mozzafiato, shorts che mettono in risalto le gambe e il lato B e un decolletè coperto dalle braccia della showgirl. Migliaia i like e i commenti non sono da parte dei fan, ma anche di amiche e colleghe come Stefania Orlando che, a sua volta, a 55 anni, è una bomba di sensualità.

Justine Mattera, dunque, diventa sempre più bella e più passa il tempo più lascia senza fiato i suoi fan che vedono in lei anche un modello di forza e determinazione. “Ti ammiro tantissimo, mi insegni a non mollare . Ho 51 anni e faccio sport, una dieta bilanciata, con qualche rotolino…..”, scrive una signora.