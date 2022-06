Silvia Toffanin e Ilary Blasi: dopo Passaparola, ci ricascano

Silvia Toffanin e Ilary Blasi dopo l’esperienza vissuta a Passaparola con Gerry Scotti, che le ha tenute al debutto sul piccolo schermo degli italiani, ci sono cascate di nuovo.

Silvia Toffanin e Ilary Blasi sono molto più di due semplici colleghe che hanno avuto modo di potersi incontrare durante il corso della loro carriera. I lettori più attenti, infatti, ricorderanno bene che le due hanno esordito sul piccolo schermo degli italiani da giovanissime a Passaparola, lo storico quiz di Gerry Scotti che ha lanciato numerose showgirl oltre le due già citate conduttrici.

Da quel momento Ilary e Silvia non si sono mai più separate e durante il corso di questi anni hanno costruito un bellissimo rapporto di amicizia che prosegue tutt’ora e questo rapporto potrebbe subire un’ulteriore evoluzione. Il motivo? A lanciare la notizia è stato il settimanale Nuovo Tv rivelando che le due conduttrici, come amerebbe dire Achille Lauro, ci sono cascate di nuovo!

Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono pronte a debuttare insieme in quanto Mediaset ha scelto di puntare tutto quanto su di loro!

Ilary Blasi e Silvia Toffanin di nuovo insieme: l’offerta è troppo importante per rifiutare

Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno concluso una stagione televisiva con i fiocchi. La conduttrice romana è riuscita a collezionare ottimi ascolti all’Isola dei Famosi, anche durante il corso di questi mesi ha dovuto fare i conti con numerosi problemi. Tant’è che Mediaset ha scelto di prolungare il reality show per un altro mese, dovendo però rinunciare a numerosi protagonisti che hanno preferito tornare alle loro vite.

Silvia, invece, non solo ha condotto in maniera egregia il doppio appuntamento di Verissimo, che l’ha vista commuoversi durante un momento molto toccante per lei, ma ha raccolto anche lei un ottimo responso da parte dei telespettatori tant’è che la formula sembrerebbe essere stata riconfermata anche per la prossima stagione.

Per questo motivo squadra che vince non si cambia e secondo il noto settimanale, Piersilvio Berlusconi vuole puntare tutto su Silvia Toffanin e Ilary Blasi e per questo motivo sarebbe alla ricerca di un format da farle condurre insieme in prima serate. Le due conduttrici avrebbero accettato al volo questa nuova opportunità, ma almeno per il momento non sembrerebbe esserci nulla di concreto fin quando non si troverà la chiave giusta per far incontrare i loro due mondi.

Le due però avrebbero dato il loro benestare e non ci resta che attendere che il progetto prenda vita per garantire al pubblico del piccolo schermo uno show degno di nota.

Silvia Toffanin e Ilary Blasi per la prima volta in tv insieme riusciranno a fare grandi cose. Su questo non c’è dubbio e ci sarebbe anche la volontà, da parte di Mediaset, di farle diventare due colonne portanti dell’azienda.