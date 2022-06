Shopping low-cost di qualità? È possibile con i capi trendy di Zara!

Shopping low-cost: è possibile acquistare abiti di tendenza a prezzi vantaggiosi ma anche di buona qualità? Se sai cosa acquistare! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come seguire le tendenze e non spendere una fortuna!

Ogni volta che andiamo a fare acquisti la stessa storia: svuotiamo il nostro portafogli e arriviamo a casa insoddisfatte degli acquisti. E ci capita anche di trovare gli abiti che abbiamo appena comprato rovinati. Vuoi scoprire come fare shopping low-cost senza imbatterti in bassa qualità e capi rovinati? Scoprilo qui!

Fare shopping è un arte! Le nostre sessioni di shopping possono dirsi soddisfacenti solo quando abbiamo acquistato ciò che ci serve, in buono stato e ad un buon prezzo.

Una mission impossible! Purtroppo è così, perché diventa sempre più difficile riuscire ad acquistare capi di abbigliamento ad un prezzo vantaggioso senza rinunciare alla qualità. Poi consideriamo anche che ogni qual volta entriamo nel nostro negozio preferito rimaniamo ammaliate dai colori e dalle novità che riuscire a comprare solo ciò che ci serve è impossibile.

E alla fine? Torniamo a casa, apriamo le nostre shopping bags e ci rendiamo conto che abbiamo acquistato più del dovuto, cose di cui non avevamo reale necessità e magari anche di scarsa qualità.

L’incubo di ogni fashion lovers!

Ma non vi preoccupate! Perché oggi su questa guida di stile targata CheDonna vedrete com’è facile fare shopping low-cost di buona qualità, con i capi trendy di Zara!

Shopping low-cost: ecco i 4 capi firmati Zara che amerai alla follia!

In un momento storico come quello in cui viviamo è fondamentale evitare gli sprechi. Abbiamo i nostri armadi che scoppiano di capi d’abbigliamento che non indossiamo più ma non vogliamo accantonare la nostra vena fashion. Quindi cosa fare? Acquistare solo pochi capi a stagione, che siano di tendenza e di qualità.

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare uno shopping low-cost ma di buona qualità con i capi di Zara:

vestito drappeggiato misto lino: per l’estate in vacanza al mare non può mancarti il minidress in lino. Da Zara potete trovare un mini abito color arancio con drappeggio sul fianco. Costo € 39,95.

per l’estate in vacanza al mare non può mancarti il minidress in lino. Da Zara potete trovare un mini abito color arancio con drappeggio sul fianco. Costo € 39,95. top corsetto misto lino : il corset top è l’elemento trendy dell’estate 2022 ed è il capo che non può mancare nel vostro guardaroba. Color cioccolato, da Zara a € 25,95.

: il corset top è l’elemento trendy dell’estate 2022 ed è il capo che non può mancare nel vostro guardaroba. Color cioccolato, da Zara a € 25,95. tuta con cintura misto lino: la tuta intera è quel capo che risolve ogni situazione. Basta cambiare gli accessori e avremo moltissimi look diversi. Da Zara, ad esempio, è possibile trovare una tuta bianca in misto lino, manica a tre quarti e pantalone lungo. Costo € 49,95.

la tuta intera è quel capo che risolve ogni situazione. Basta cambiare gli accessori e avremo moltissimi look diversi. Da Zara, ad esempio, è possibile trovare una tuta bianca in misto lino, manica a tre quarti e pantalone lungo. Costo € 49,95. sandali bassi in pelle: abbiamo gli abiti, le tute e tutto ciò che ci serve, ma ci manca la scarpa giusta. Un sandalo flat è ciò che ci serve. Da Zara potete acquistare un sandalo color camel in vera pelle con fascette da allacciare in caviglia, al costo di € 45,95. A proposito, Vuoi sembrare più alta? Copia i look trendy e studiati di Victoria Beckham!

Siamo giunti al termine di questa guida di stile targata CheDonna! Se vi è piaciuta allora non perdetevi la prossima! Lo stile e il divertimento sono assicurati!