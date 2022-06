Robot da cucina Moulinex: caratteristiche e funzionalità

I robot da cucina multifunzione sono degli elettrodomestici ormai indispensabili per tutti coloro che si dilettano ai fornelli. Infatti, grazie ad essi, si possono realizzare molteplici preparazioni risparmiando molto tempo e in maniera semplice: con un unico strumento è possibile sminuzzare, impastare, montare, frullare, ed in alcuni casi addirittura cuocere alcuni ingredienti o preparare zuppe e pappe per i più piccoli, senza particolari sforzi o abilità.

Tra gli “aiutanti in cucina tecnologici” più apprezzati, vi sono quelli robot da cucina multifunzione targati Moulinex, azienda leader del settore che propone diversi modelli, adatti a qualsiasi esigenza.

Double force FP8218 Powelix

Come è facile intuire dal nome, questo robot da cucina è un elettrodomestico che coniuga velocità e potenza in maniera ottimale, grazie al motore di ultima generazione (con una potenza di 1000 W) e alle innovative lame PowelixLife, rivestite in titanio. Esse, infatti, tritano perfettamente, poiché sono dotate di una parte superiore dentellata, mentre la parte inferiore è liscia.

Double Force di Moulinex, inoltre, ha un recipiente da 3 litri, intercambiabile con il recipiente frullatore da 2 litri. Grazie alle 6 velocità ed alle 28 funzioni integrate, con questo robot è possibile non solo grattugiare e sminuzzare, ma anche impastare, montare, ecc.

Click&Cook

Click&Cook è uno dei prodotti più apprezzati del marchio Moulinex. Si tratta, infatti, di un robot con ben 600 ricette integrate e diversi strumenti, come la bilancia digitale estremamente precisa, la frusta, lo sbattitore, il cestello per la cottura a vapore, il tappo dosatore e la spatola.

Vi sono, poi, 10 programmi di cottura automatici per cuocere a vapore, preparare impasti, zuppe, risotti, dolci ecc.; 12 velocità e più di 32 funzioni versatili. Seguire l’avanzamento della ricetta passo per passo è molto facile e veloce, grazie allo schermo touch screen.

Click Chef HF452

Analogamente al modello precedente, il robot da cucina multifunzione Click Chef permette di preparare in modo quasi automatico tantissime ricette differenti, grazie anche al ricettario che contiene 200 ricette incluse.

Anche in questo caso, le funzioni sono 32, mentre i programmi automatici sono 9; tra gli accessori integrati, anche la bilancia da cucina. Nonostante le sue dimensioni compatte, la capacità di funzionamento del recipiente di ben 3,6 litri permette di soddisfare le esigenze di una famiglia per un massimo di quattro persone.

Easy Force

Easy Force è un robot da cucina multifunzione facile e veloce da utilizzare, in grado di soddisfare tutte le esigenze in cucina. Si tratta, infatti, di un robot da 700 W, con ben 20 diverse funzioni ed una capienza di 2.4 litri, ma dalle dimensioni molto compatte che lo rendono facile da riporre sui piani da lavoro, sulle mensole o negli scaffali.

Come già detto, uno dei punti di forza di questo robot è la semplicità e l’immediatezza di utilizzo, che lo rendono adatto anche ai principianti. Oltre al frullatore, inoltre, vi sono altri 5 indispensabili accessori inclusi: tritatutto, grattugia normale, grattugia fine, grattugia grossolana e disco emulsionante. Anche lavarlo è molto semplice, poiché basta rimuovere tutte le componenti e metterle in lavastoviglie.