I vari giornali di gossip nazionale non fanno che parlare dello love story tra Belen e Stefano De Martino, ma sono la sorella Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser a vincere la sfida della coppia più cool.

Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino stanno attualmente vivendo un ritorno di fiamma, dopo essere stati a lungo separati. I due non hanno mai smesso di essere al centro dei pettegolezzi e delle congetture del mondo del web. Gli haters in particolare non si sono risparmiati in quanto a insulti gratuiti e infauste predizioni sul loro rapporto ricucito. A differenza dei due super vip nazionali, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno affrontando la loro relazione con molta più calma e pacatezza, lontano dai riflettori dei paparazzi e dalle malelingue.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vincono a mani basse la sfida per la coppia più cool contro Belen e Stefano De Martino. Contrariamente a questi ultimi due, infatti, Cecilia e Ignazio vivono la loro storia d’amore con molta più riservatezza, senza dare la minima importanza al gossip su di loro. Man mano che passa il tempo, infatti, sembrano sempre più uniti e innamorati.

Naturalmente la loro fama e rilevanza a livello nazionale è diversa, ma Cecilia e Ignazio Moser sembrano rispondere in modo molto più distaccato alle accuse e alle punzecchiature costanti da parte dei media e degli haters rispetto a Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Questi ultimi due sono costantemente al centro degli interessi dei media, che non si perdono nessun movimento della coppia più chiacchierata del momento. Più in secondo piano, invece Cecilia e Ignazio. I due, malgrado le varie disavventure, (per ben due volte sono stati derubati in casa da criminali) sono decisi a tenersi ben lontani dagli interessi del gossip nazionale. Certo, è naturalmente più semplice per loro, che godono di una fama minore rispetto a Belen e Stefano. Ma la loro tendenza a ignorare la stampa evitando di finire sotto i riflettori dei media per faccende personali si è dimostrata una tattica vincente. Dovrebbero forse prendere spunto anche Belen e Stefano?