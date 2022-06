Sophie Codegoni, bellezza esagerata in bikini: lo spettacolo è rovente

By

Sophie Codegoni, in Puglia per un evento, lascia tutti senza parole posando in bikini e la foto regala ai fan uno spettacolo rovente.

Sempre più bella e sempre più incantevole: Sophie Codegoni continua a regalare foto mozzafiato ai fan, ma con quelle scattate in Puglia in cui posa in bikini, ha lasciato davvero senza parole. Dopo aver trascorso quasi sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip 6, Sophie è tornata alla sua vita e, tra un impegno di lavoro e l’altro, diventa sempre più bella.

Super in forma, con un bikini che esalta le sue foto, Sophie incanta anche il suo fidanzato Alessandro Basciano che, di fronte ai nuovi scatti della fidanzata, non solo lascia il proprio like, ma si lascia andare anche ad un dolcissimo commento.