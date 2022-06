Pensaci due volte prima di frequentarli: i segni più scaltri non perdonano!

Se conosci uno dei segni zodiacali più scaltri dell’oroscopo, sai già quanto può essere difficile essere loro amici. Ecco il perché e la classifica!

Quante volte ti è successo di raccontare magari una “piccola” bugia o incongruenza ed essere sbugiardata senza se e senza ma dalla persona a cui la raccontavi?

Di certo mentire non è bello ma è anche vero che, a volte, ci sono delle persone alle quali sembra impossibile poter “sfuggire”.

Sono sempre un passo avanti a te, sanno tutto e non si fermano fino a quando non hanno portato a galla quello che vogliono. Scopriamo meglio di chi stiamo parlando!

I segni zodiacali più scaltri dell’oroscopo: ci sei anche tu nella classifica di oggi?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di parlarci di una classifica veramente particolare.

Ma come quale: quella dei segni zodiacali più scaltri dell’oroscopo!

Con loro non si può mai mentire e non gli si può nascondere niente e, anche, non si può veramente spuntarla.

Sono troppo scaltri!

Scopriamo insieme chi c’è tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi dell’oroscopo: tu pensi di essere presente?

Capricorno: quinto posto

Non pensiate che i Capricorno siano tra i segni più ingenui di tutto l’oroscopo.

Vero, potrebbero non essere né ingenui né scaltri: e invece, proprio grazie alla nostra classifica di oggi dell’oroscopo, possiamo dirvi la verità.

I Capricorno sono sempre e costantemente “all’erta”: anche se sembra che tutto gli sfugga, in realtà sappiate che se lo fanno sfuggire.

I nati sotto il segno del Capricorno prenderanno sempre la decisione migliore per loro: sono molto calcolatori!

Aquario: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dell’Aquario sono persone che non possono veramente essere considerate come “ingenue”.

Gli Aquario, infatti, sono persone assolutamente scaltre che, spesso, riescono a leggervi con un asola occhiata!

Per un Aquario è veramente molto semplice capire cosa vogliono gli altri, su cosa stanno mentendo e perché.

Non provate a prendere in giro gli Aquario: sanno sempre quello che volete e si comportano di conseguenza!

Ariete: terzo posto

Possiamo dire che gli Ariete si meritano un posto nella classifica dei segni zodiacali più scaltri di tutto l’oroscopo senza rimanerne troppo sorpresi.

Gli Ariete, infatti, sono persone assolutamente scaltre!

Non fatevi ingannare dalla loro aria ingenua o dal loro modo di fare che sembra sempre confuso ed incerto.

Gli Ariete, infatti, sanno benissimo quello che vogliono e anche come ottenerlo dagli altri. Ma c’è di più! Per gli Ariete è facilissimo “leggere” le emozioni altrui. Le studiano, le catalogano e sono scaltrissimi!

Gemelli: secondo posto

Anche i Gemelli sono una “quasi” sorpresa nella classifica dei segni zodiacali più scaltri di tutto l’oroscopo.

Diciamoci la verità, però: se vi aspettavate di trovare un dato segno in classifica, questo vorrebbe dire che quel segno non è così scaltro come credevate… vero?

I Gemelli interpretano alla perfezione questa dicotomia. Sembrano come tanti altri segni nella classifica di oggi, ingenui ed indifesi e in realtà sono estremamente scaltri!

Non fatevi ingannare dai Gemelli: hanno sempre un secondo fine e sanno esattamente quello che fanno. Non credete alla favola dei Gemelli con la testa tra le nuvole: c’è un motivo se sono tra i segni zodiacali più scaltri di tutto l’oroscopo!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più scaltri dell’oroscopo

Arriviamo, infine, al primo posto della classifica di oggi e troviamo un segno che, forse, ci sembra veramente strano incontrare qui.

Ma come, la Bilancia sarebbe uno dei segni più scaltri dell’oroscopo? Ma le Bilancia non sono persone assolutamente carine e gentili, quasi ingenue e del tutto trasparenti?

Ehm, la risposta è no: ecco perché le Bilancia non sono neanche nella classifica dei segni zodiacali più veri di tutto l’oroscopo!

Chi è nato sotto questo segno è una persona generalmente molto scaltra: prevede in anticipo le sue mosse, calcola le parole che dice e sta sempre sull’attenti.

Non fidatevi delle Bilancia: sono troppo scaltre per non avere un piano (o più di uno) su di voi!