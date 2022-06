Sembra che i fan di Uomini e Donne dovranno dare l’addio definitivo a due super divi della trasmissione condotta dalla regina dei TV shows Maria de Filippi. Ecco chi sono.

Cattive notizie per i fan di Uomini e Donne. Sembra, infatti, che due amatissimi volti della trasmissione diranno addio al programma, anche se non è chiaro se sia un addio definitivo o meno. Non è la prima volta, a ogni modo, che il noto dating show condotto da Maria de Filippi subisce profonde variazioni, e sembra che l’allontanamento di questi due personaggi basilari della trasmissione sia stato voluto per dare una boccata d’aria a uno show ormai ultra ventennale.

Non si conoscono ancora i personaggi che prenderanno parte alla nuova edizione di Uomini e Donne. Dopotutto siamo solo a fine giugno e gli autori stanno ancora racimolando idee per la ripartenza di settembre. Sembra però probabile l’allontanamento di due figure molto importanti dello show, che certamente mancheranno molto soprattutto al pubblico fidelizzato. Ecco chi sono i due noti volti del dating show di Maria de Filippi ai quali dovremo molto probabilmente dire addio.

Uomini e Donne, addio a due personaggi importanti dello show

Pare che a dover lasciare definitivamente il dating show più famoso di sempre saranno Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro.

Si tratta, a ogni modo, di voci di corridoio assolutamente non certe. Per avere notizie più sicure si dovrà attendere settembre. Di sicuro l’assenza di questi due noti personaggi si sentirà molto bello show. Guarnieri, in particolare, era riuscito a intrattenere molto bene il pubblico del noto programma di appuntamenti con la sua storia tormentata con Ida Platano (che pare tornerà di certo nella trasmissione il prossimo settembre).

Non ci sono ancora novità, invece, per quanto riguarda le sorti di un’altra dama storica del programma, Gemma Galgani, di cui si erano in precedenza diffuse delle voci riguardo la sua definitiva sostituzione con la Platano (che ha recentemente svelato un ricordo doloroso che ancora la tormenta). Staremo a vedere quali saranno gli addii e le riconferme per la nuova, attesissima stagione di uomini e donne!