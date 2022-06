Scegli il tuo cappello estivo e ti diremo dove andare in vacanza!

By

Come? Dovresti affidarti al test del cappello estivo per decidere dove andare in vacanza? La risposta è sì: ecco dove a seconda di quale scegli!

Ok, va bene, lo sappiamo: le vacanze sono sacre e non hai bisogno che nessuno te lo dica!

Il nostro test della personalità di oggi, però, ha una domanda molto semplice da farti: ti chiediamo solo di scegliere un copricapo estivo e ti diremo dove dovresti andare in vacanza.

Alla fine nessuno ti obbliga

Test del cappello estivo: scopri dove dovresti andare in vacanza

Chi lo avrebbe mai detto che la tua preferenza di vestiti avrebbe potuto determinare dove dovresti andare in vacanza?

Il nostro test del cappello estivo fa proprio questo.

Dicci quale tra questi quattro cappelli o copricapi qui sopra trovi più adatti a te e scopri dove dovresti andare in vacanza.

Pronta a rivoluzionare tutti i tuoi piani per l’estate?

classico cappellino con visiera : un classico cappellino con visiera è la tua scelta per il test del cappello estivo?

Bene, allora la tua vacanza è veramente una di quelle invidiabili: tu vuoi assolutamente rilassarti camminando su sentieri di trekking oppure campeggiando nella natura più incontaminata!

Staresti benissimo in qualche agricampeggio nel centro Italia oppure vicino montagne fresche che ti permettono di vivere al meglio il tuo spirito d’avventura!

: un classico cappellino con visiera è la tua scelta per il test del cappello estivo? Bene, allora la tua vacanza è veramente una di quelle invidiabili: tu vuoi assolutamente rilassarti camminando su sentieri di trekking oppure campeggiando nella natura più incontaminata! Staresti benissimo in qualche agricampeggio nel centro Italia oppure vicino montagne fresche che ti permettono di vivere al meglio il tuo spirito d’avventura! cappello di paglia : mm, diciamoci la verità. Forse per te non sarà una sorpresa scoprire che la tua vacanza perfetta è al mare!

Sei una persona che vuole, dalle sue vacanze estive, solo puro ed estremo relax.

Niente corse, niente affanni: il tuo cappello è per tenerti al fresco perché hai intenzione di spalmarti sotto il sole e non muoverti più!

La tua vacanza perfetta è in Sicilia o in posti di mare che sono, però, privi di turisti noiosi!

: mm, diciamoci la verità. Forse per te non sarà una sorpresa scoprire che la tua vacanza perfetta è al mare! Sei una persona che vuole, dalle sue vacanze estive, solo puro ed estremo relax. Niente corse, niente affanni: il tuo cappello è per tenerti al fresco perché hai intenzione di spalmarti sotto il sole e non muoverti più! La tua vacanza perfetta è in Sicilia o in posti di mare che sono, però, privi di turisti noiosi! bucket hat (qui ti abbiamo detto perché dovresti averne già uno nell’armadio) : si tratta di un cappello estremamente alla moda, lo sai?

Se hai scelto il bucket hat, la vacanza perfetta per te è solo una. Ad un grande festival di musica oppure su un’isola come Ibiza dove fare festa e andare alle serate è la prassi!

Sei una vera party animal e la tua vacanza perfetta è quella dove si balla e ci si scatena sui tavoli. Potresti considerare anche le isole più conosciute della Grecia: ti vedremmo benissimo a Mykonos!

: si tratta di un cappello estremamente alla moda, lo sai? Se hai scelto il bucket hat, la vacanza perfetta per te è solo una. Ad un grande festival di musica oppure su un’isola come Ibiza dove fare festa e andare alle serate è la prassi! Sei una vera party animal e la tua vacanza perfetta è quella dove si balla e ci si scatena sui tavoli. Potresti considerare anche le isole più conosciute della Grecia: ti vedremmo benissimo a Mykonos! fascia o bandana: tu hai deciso, nel nostro test del cappello estivo, di scegliere l’unica opzione… che non è un cappello!

Sei una persona che ha a cuore moltissimo l’aspetto estetico e che è sempre trendy e ben curata. La tua vacanza perfetta non è al mare (dove si suda e ci si sporca) o a scarpinare per mete affollate e turistiche.

Tu dovresti fare una vacanza dove ti è permesso “sfoggiare” i tuoi look e vivere la tua fantasia come meglio credi. Passeggiare per le strade di Parigi oppure visitare musei grandi e vuoti di Londra: forse dovresti provare anche questo nostro test, per capire come ti vede la gente in base alla tua vacanza preferita!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.