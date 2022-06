É stata il sex symbol degli anni ’80: a 54 anni è spettacolare

E’ stata il vero sex symbol degli anni ’80. Con la sua bellezza ha incantato tutti ed oggi a 54 anni è assolutamente spettacolare.

54 anni e non sentirli. La showgirl, dopo essere stata un sex symbol degli anni ’80 e ’90, oggi continua a lasciare senza fiato donne e uomini per la bellezza mozzafiato che sfoggia nelle foto che condivide sul suo profilo Instagram.

Una bellezza naturale che, anno dopo anno, diventa sempre più evidente conquistando anche le ventenni di oggi che, di fronte a uno spettacolo del genere, non possono che inchinarsi e applaudire. Sono passati anni dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, ma la bellezza della showgirl diventa sempre più evidente con il tempo che passa.

Sex symbol a 54 anni: tutti si inchinano e applaudono la sua bellezza

Chi è la showgirl che, a 54 anni, sta lasciando tutti senza fiato con le foto mozzafiato del suo profilo Instagram? Sabrina Salerno che, con le ultime foto, ha letteralmente mandato in tilt Instagram. La showgirl, infatti, ha condiviso prima delle foto e poi un video in cui sfoggia tutta la sua bellezza indossando uno slip e una camicia bianca che diventa trasparente con l’acqua regalando ai suoi followers uno spettacolo imperdibile.

La foto che ha fatto impazzire il web è quella che vedete qui in alto. Come una sirenetta in mare, Sabrina Salerno che, dagli esordi ad oggi è sostanzialmente uguale, con il mare alle spalle, mostra la silhouette indossando semplicemente lo slip di un bikini e una camicia bianca che non lascia nulla all’immaginazione.

La Salerno che, nel corso degli anni, ha anche raccontato il dramma vissuto, non si è mai sentita un sex symbol.

“Faccio un netto distinguo tra la Sabrina Salerno sul palco, che ho sempre utilizzato, e la Sabrina della vita privata. Il fatto di essere considerata un sex symbol, etichetta talvolta anche faticosa da portare, il fatto di esserlo non significa che nel privato io sia una mangiatrice di uomini. Oggi io mi sento una donna che ha il coraggio di lasciarsi andare e di dire le cose”, aveva detto ai microfoni di storie Italiane nel corso di una puntata del programma condotto da Eleonora Daniele a novembre 2021.