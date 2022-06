Tutti si approfittano di loro: sono i segni zodiacali più ingenui dell’oroscopo

Ehi, non è che sei anche tu nella classifica dei segni zodiacali più ingenui di tutto l’oroscopo? Speriamo di no: ecco le prime cinque posizioni!

Quante volte ti è capitato di credere a qualsiasi bugia ti venisse raccontata, “bevendotela” come se fosse acqua fresca?

Oggi abbiamo deciso di controllare, insieme a stelle e pianeti, quale sia la classifica dell’oroscopo di tutti quei segni che non possono proprio dire di essere scettici.

Speriamo tu non sia tra i primi cinque!

I segni zodiacali più ingenui dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ci sono persone che non possono veramente pensare male degli altri.

Generalmente queste sono le persone che non farebbero mai niente di cattivo o di sbagliato e che, quindi, non riescono proprio ad immaginarsi lo stesso atteggiamento da parte degli altri!

Ecco, quindi, che chi si comporta così vince un posto nella nostra classifica di oggi. Quella dei segni zodiacali più ingenui di tutto l’oroscopo!

Che ne dici, ti va di scoprire insieme a noi chi c’è tra le prime cinque posizioni?

Cancro: quinto posto

Nonostante i nati sotto il segno del Cancro possano essere veramente molto manipolatori (non è un caso che siano anche in questa classifica dell’oroscopo), dobbiamo dirvi una cosa su di loro.

I Cancro possono essere veramente molto (ma molto) ingenui! Credono veramente a tutto, convinti che avere fiducia negli altri sia sempre la scelta giusta.

Quando scoprono di essersi sbagliati, però, i Cancro possono diventare veramente vendicativi. Occhi aperti con loro!

Leone: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Leone sono persone profondamente ingenue anche se sappiamo benissimo che questo tipo di commento li farà infuriare!

(Non a caso, infatti, i nati sotto il segno del Leone sono anche nella classifica dei segni zodiacali che si arrabbiano sempre).

Il Leone è un segno che crede veramente a qualsiasi cosa. Potremmo quasi dire che la loro ingenuità è quella che li mette più nei guai: sempre pronti a fidarsi di chiunque, i Leone fanno poi delle “figuracce” che li fanno vergognare tantissimo. Ma, nella loro ingenuità, perdonano tantissimo e finiscono… per sbagliare di nuovo!

Pesci: terzo posto

I nati sotto il segno dei Pesci, invece, sono persone ingenue veramente per conformazione.

I Pesci, infatti, sono persone che vivono sempre un poco “staccate” dalla realtà e guardano spesso solo al proprio “orticello“.

Non lo fanno con cattiveria o con “studio”: i Pesci sono veramente molto concentrati su di sé e sui propri obiettivi e quindi, spesso, non si rendono conto di che cosa succede loro intorno!

Per questo motivo, quindi, i Pesci sanno essere anche particolarmente ingenui: non approfittatevi di loro!

Sagittario: secondo posto

Anche il Sagittario figura nella nostra classifica dei segni zodiacali più ingenui di tutto l’oroscopo.

Di certo ci sembrerà strano: ma come, i Sagittario non sono persone indipendenti, abituate a cavarsela da soli e che, spesso, rifuggono il contatto più profondo con gli altri?

Certo, è così: ma i Sagittario, proprio per questo motivo, sono anche particolarmente ingenui e poco “attenti” a tantissime cose!

Siccome non passano tantissimo tempo con gli altri, i Sagittario diventano spesso vittima delle loro stesse “ignoranze” e finiscono (a volte) veramente per fare la figura degli sciocchi.

Certo, a loro non importa: la loro ingenuità non li farà di certo desistere dal loro modo di fare!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più ingenui di tutto l’oroscopo

Arriviamo infine al primo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più ingenui di tutto l’oroscopo.

Che sorpresa trovare tutti i nati sotto il segno dello Scorpione, non trovate?

Lo Scorpione è un segno non ci saremmo mai aspettati sotto la categoria “ingenuo”: ma come è successo che sia addirittura al primo posto della nostra classifica di oggi?

Beh, dobbiamo dirvi una verità sugli Scorpione: i nati sotto questo segno sono persone che credono letteralmente a tutto e che, a volte, rischiano di perdersi anche in un bicchier d’acqua a causa della propria ingenuità (proprio come questi segni zodiacali che sono sempre smarriti).

Insomma, lo Scorpione non è così scaltro come vorrebbe farvi credere: meglio tenerli d’occhio!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.