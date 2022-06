Ami i colori scuri? Ecco perché in estate dovresti sempre indossarli!

Sei un’amante sfegatata dei colori scuri e non puoi farne a meno neanche in estate? Sei sulla guida di stile giusta, perché oggi scopriremo come realizzare look trendy per le giornate calde utilizzando abiti dai colori dark!

Siamo solite pensare alla stagione estiva come periodo dell’anno in cui indossare solo outfit chiari e floreali. Ma se invece volessimo realizzare dei look scuri, come fare? Quali abiti scegliere? E quali colori dovremo prediligere? Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Esistono le tendenze, che ogni anno ci mostrano le novità in fatto di moda. Sistematicamente le passerelle e i magazines di moda si colmano di fantasie colori sgargianti e abbinamenti di colori vistosi che non è ancora iniziata la stagione estiva e già non ne possiamo più!

Purtroppo è così, non tutte noi fashion lover amiamo indossare ogni giorno colori sgargianti, e ci ritroviamo quindi ad indossare i nostri cari e amati colori scuri dopo pochissime giornate di sole estive.

Ma abbiamo la sensazione di venir meno alla nostra vena fashion, perché non riusciamo a realizzare look scuri che siano anche di tendenza.

Nessuna paura, oggi siamo qui ad aiutarvi a risolvere questa situazione stilistica, perché in questa guida di stile targata CheDonna vedremo come scegliere capi e outfit con colori scuri che siano anche al passo con le tendenze!

Indossare look di colori scuri in estate è semplicissimo, se sai da dove iniziare!

Indossare outfit composti da capi di color scuro non significa non seguire le tendenze. Anzi. I più grandi stilisti della moda indossano sempre e solo look scuri. Perché? I look di color scuro sono sempre chic e raffinati, adatti a tutte le situazioni. Bisogna solo indossare i capi giusti!

Entriamo subito in questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare look trendy dai colori scuri:

gonna midi: la gonna midi è uno dei capi più trendy in estate. È adatta a tutte le occasione, dalla cerimonia all’ufficio fino ad arrivare all’aperitivo in centro con le amiche. Come indossarla? Sceglietela di color scuro, nero o blu navy. Abbinatela ad una blusa bianca e un sandalo flat. Chic in città!

la gonna midi è uno dei capi più trendy in estate. È adatta a tutte le occasione, dalla cerimonia all’ufficio fino ad arrivare all’aperitivo in centro con le amiche. Come indossarla? Sceglietela di color scuro, nero o blu navy. Abbinatela ad una blusa bianca e un sandalo flat. Chic in città! total black : tank top nero e pantalone nero aderente a vita alta. Questo è il look perfetto da cena romantica. Da abbinare ad un sandalo nude con tacco e pochette a mano. Divine!

: tank top nero e pantalone nero aderente a vita alta. Questo è il look perfetto da cena romantica. Da abbinare ad un sandalo nude con tacco e pochette a mano. Divine! abito o tuta blu navy: una soluzione estiva per indossare outfit dai colori scuri è il blu navy, ossia il blu scuro. Potete scegliere di questo colore un abito in lino midi, oppure una tuta composta da busto aderente e pantalone culotte largo. Abbinate il vostro capo blu navy ad una espadrillas con zeppa. Questo diventerà il vostro outfit preferito. A proposito, Per valorizzare la tua silhouette over 50 in estate ecco cosa dei fare!

Vi è piaciuta questa guida di stile? Allora dovrete vedere la prossima! Perché con CheDonna il fashion e il divertimento sono assicurati!