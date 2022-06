Victoria De Angelis, toccante messaggio in difesa della libertà delle donne

Victoria De Angelis, mette da parte per un momento la musica, e pubblica un toccante ed importante messaggio per la libertà delle donne.

Victoria De Angelis, libera sul palco e nella vita di esprimere la propria personalità come meglio crede, mette da parte per un istante la musica, e lancia un messaggio importante per tutte le donne. La bassista dei Maneskin, attenta alle problematiche del mondo, dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha rovesciato la Roe v. Wade del 1973, che garantiva il diritto all’interruzione di gravidanza affidando ai singoli Stati ogni decisione.

Una sentenza che sta provocando proteste in tutti gli Stati Uniti e reazioni anche nel resto del mondo. Sull’argomento si è espressa anche la giovanissima Victoria che, insieme agli altri Maneskin, è sempre attenta ai problemi del mondo.

Victoria De Angelis: il messaggio ai fan di tutto il mondo

Sin dagli esordi, i Maneskin hanno espresso la propria personalità con look eccentrici e musica rock con cui sono riusciti a conquistare il mondo. Sul palco si esprimono liberamente come dimostra la stessa Victoria che spesso indossa outfit che mettono in risalto la sua bellezza.

Una libertà che i Maneskin difendono anche con la musica e con i messaggi che lanciano al proprio pubblico sia quando sono sul palco che attraverso i social o le varie interviste. La De Angelis, unica donna dei Maneskin, si è così espressa sull’ultima decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti.

“Dovrebbe essere illegale togliere alle donne la scelta di decidere del proprio corpo. Sono senza parole. Mi sento così disgustata dell’opinione che la gente possa avere sulla libera scelta e sulla sicurezza delle donne. Sembra di tornare indietro nel tempo. Davvero un passo indietro per l’America”, ha scritto la bassista dei Maneskin che, negli ultimi mesi, è stata diversa volte, per lavoro, negli Stati Uniti dove tornerà prossimamente con Damiano David con cui ha, da sempre, un feeling speciale nato da un rapporto fraterno, con Ethan Torchio e Thomas Raggi per il primo tour mondiale della giovane band romana che, in un solo anno, ha conquistato il mondo.