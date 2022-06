Cosa vedi in questo quadro? Ci svela che tipo di approccio hai alla vita

Il test mela o ciliegia ci dirà molto del tuo approccio alla vita: devi solo rispondere ad una semplice domanda. Che cosa vedi nel quadro?

Succede spesso che ci comportiamo in maniere che, a volte, neanche noi capiamo a fondo.

Te lo diciamo perché succede spessissimo, nella vita, di confrontarsi con le azioni e le conseguenze di una persona che non capiamo per niente.

Noi stessi! Convinti come siamo di sapere chi siamo e cosa vogliamo, spesso ci ritroviamo veramente con le braccia per terra: ma cosa ci è passato per la testa?

Il nostro test della personalità di oggi è qui per aiutarci a chiarire la situazione!

Test mela o ciliegia: dicci cosa hai visto e scopri il tuo approccio alla vita

Ok, va bene, va bene: sappiamo che, anche se nessuno si conosce a fondo, non possiamo essere sempre sorpresi di noi stessi.

Dopotutto, un minimo sappiamo chi siamo e dove stiamo andando… vero?

Ciò nonostante, capitano tantissime occasioni nelle quali ci comportiamo in delle maniere decisamente curiose. Perché il nostro stesso atteggiamento e comportamento ci è così astruso spesso non è per niente chiaro.

Ecco perché il nostro test della mela o della ciliegia è qui per aiutarti a vederci meglio dentro te stesso.

Tu, tra i due elementi che compongono quest’ora, quale hai notato per primo?

Dicci la tua risposta e scopri qual è il tuo approccio (vero) alla vita!

hai visto prima la ciliegia : hai notato prima questo frutto che porta con sé una simbologia decisamente ambigua. La ciliegia, infatti, parla sia d’amore che di seduzione ed è un frutto in netta contrapposizione alla mela!

Ma che cosa significa nel nostro test della mela o della ciliegia vedere per prima… quest’ultima? Semplice! Il tuo è un approccio alla vita del tutto edonistico. Ti piace poter godere di quello che hai e applichi questo concetto a tutto. Non ti neghi niente (o quasi) e cerchi di sfruttare al massimo ogni situazione! Secondo te c’è la netta possibilità che tutto finisca da un momento all’altro e non vuoi pensare di andartene senza aver provato tutto quello che potevi. Ecco perché, a volte, ti comporti in delle maniere che proprio non riesci a scusare o a capire! Ehi, non è che sei anche tra i segni zodiacali che cedono sempre a tutte le tentazioni ?

hai visto prima la mela: anche la mela è uno di quei simboli su cui si può riflettere per ore e ore. Da un lato è il simbolo della prosperità e del benessere, dall'altro è stata spesso associata alla cacciata dall'Eden ed ha una connotazione spesso molto negativa.

Cosa rappresenta per noi, però, nell’ambito del test mela o ciliegia? Semplicemente che sei una persona che vive la vita con un forte senso di colpa che crede di dover espiare in ogni maniera.

Sei una persona che non si fa scrupoli a giudicare gli altri ma la stessa durezza che riservi a loro la rivolgi poi contro te stessa!

Per questo motivo a volte non capisci perché ti comporti in una determinata maniera piuttosto che in quella che aveva preventivato. Sei sempre pronta a metterti al secondo posto e a scontare condanne che ti sei imposta da sola. Noi ti consigliamo anche di provare questo test sul tipo di viaggio che preferisci: ci dirà se piaci veramente agli altri e anche perché!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.