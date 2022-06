Speriamo tu abbia un amico tra questi segni: sono i più veri dell’oroscopo

I segni zodiacali più veri di tutto l’oroscopo sono una tipologia di segno zodiacale che è meglio non lasciarsi sfuggire: ecco la classifica!

Le persone vere, lo sappiamo benissimo, sono ormai praticamente una rarità.

Per questo motivo, quindi, abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di stilare una classifica di tutti quei segni zodiacali che sono proprio così: genuini e reali!

Che ne dici: diamo un’occhiata insieme alle prime cinque posizioni?

I segni zodiacali più veri di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ehi, ci sei anche tu nella classifica dei segni zodiacali più veri di tutto l’oroscopo?

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali che sono tra i più genuini, trasparenti e sinceri nell’oroscopo.

Ovviamente conoscere una persona che è nata sotto uno di questi segni ed averla accanto nella vita è sicuramente un “in più”. Ti diranno sempre la verità e puoi contare su di loro in ogni momento. Non male, vero?

Scopriamo subito la classifica di oggi: ecco chi sono i segni zodiacali più veri dell’oroscopo!

Leone: quinto posto

Ci sembra strano vedere i Leone nella classifica dei segni zodiacali più veri dell’oroscopo, non è vero?

I Leone, infatti, sono generalmente persone molto arroganti e presuntuose (non è un caso che siano al primo posto della classifica dei segni zodiacali più arroganti, infatti).

Come fanno ad essere vere? La risposta è che i Leone, quando parlano con i loro amici più cari e stretti (che sono generalmente pochi) possono essere veramente molto sinceri e trasparenti. Dovete solo entrare nel loro inner circle!

Toro: quarto posto

I nati sotto il segno del Toro, invece, si vantano particolarmente di essere delle persone “vere”.

Non fraintendeteci: i Toro sono verissimi ma lo sono per un motivo in particolare. I nati sotto questo segno, infatti, adorano dire agli altri cosa dovrebbero fare e come, pensando di avere sempre ragione su tutto. Per questo motivo, quindi, i Toro sono estremamente sinceri. Questo è il loro modo per dirvi in faccia tutto quello che vogliono, in maniera anche brutale!

Aquario: terzo posto

Anche gli Aquario, nonostante siano spesso persone veramente difficili con cui avere a che fare, non vi risparmieranno di certo la loro verità.

Gli Aquario, infatti, sono persone assolutamente trasparenti quando vogliono, che dicono in faccia quello che pensano.

Avere a che fare con un Aquario vuol dire anche sentire le loro opinioni su di voi: saranno sempre sincere e reali ma a volte possono anche ferire un po’.

Noi vi abbiamo avvisato!

Pesci: secondo posto

I Pesci sono nella classifica dei segni zodiacali più veri di tutto l’oroscopo?

Certo che sì, visto che i Pesci sono una categoria particolare di persone “vere”: sono vere soprattutto quando riguarda sé stessi!

I Pesci, infatti, sono persone che non saranno mai false o poco genuine e che si comporteranno sempre come meglio credono loro.

Non potete assolutamente slegare un Pesci dalla sua moralità o dai suoi obiettivi: non vengono mai meno a chi sono veramente e la differenza si vede!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più veri dell’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica di oggi ci sono tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

Questo è un segno che sembra essere sempre vero e trasparente anche se, a volte, può esservi capitato di aver avuto delle esperienze sgradevoli con lui!

Gli Scorpione non se l’avranno a male se lo diciamo: capita che avere a che fare con loro non sia semplicissimo… anzi!

Per gli Scorpione, però, dobbiamo anche spezzare una lancia: sono persone in assoluto sincere, che non si fanno problemi a dire in faccia quello che pensano!

Altro che i segni zodiacali più falsi dell’oroscopo: gli Scorpione sono persone di cui vi potete fidare. Diranno sempre quello che pensano e saranno sempre sinceri ed onesti con voi, anche quando il risultato sarà decisamente brutale!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.