Uno noto rapper è diventato papà per la prima volta e non potrebbe apparire più appagato e felice nelle foto pubblicate da lui stesso su Instagram.

Uno dei rapper (o, per meglio dire, trapper) più famosi in Italia è diventato per la prima volta papà del piccolo Gabriel. A dare l’annuncio ai fan è stato lui stesso attraverso il suo account Instagram super seguito. Immediata la risposta dei followers, che hanno subito espresso la loro gioia per il lieto evento. Il rapper è apparso davvero emozionatissimo nella foto di Instagram, intento a reggere tra le braccia il piccolo con estrema delicatezza. “Tutto quello che farò sarà per te”, ha scritto nella caption della foto. Ecco di chi si tratta!

Fiocco azzurro in casa di un famosissimo rapper, che ha di recente accolto un nuovo piccolo membro nella sua famiglia. La giovane Angelina Fiol, sua compagna dal 2019, è la mamma del piccolo. Un’emozione davvero fortissima per la giovane coppia vip, che ha voluto celebrare il lieto evento anche con i fan, pubblicando una serie di foto sui loro profili social. Impossibile non commuoversi!

Questo famoso rapper è appena diventato papà

Stiamo parlando di Sfera Ebbasta, uno dei trapper più seguiti dai giovanissimi, che ha da poco accolto (insieme alla compagna Angelina) il suo primo figlio, Gabriel.

Un’emozione davvero incredibile per entrambi i neo genitori, che hanno voluto pubblicare entrambi una serie di fotografie del piccolo sui loro profili social. Il particolare, Sfera (che nel 2019 è stato escluso da The Voice per una ragione molto particolare) ha pubblicato una foto che lo ritrae con in braccio il piccolo Gabriel appena nato, con in didascalia la frase “Tutto quello che farò sarà per te”, mandando i fan in brodo di giuggiole. Altrettanto emozionante la caption sotto la serie di foto pubblicate da Angelina sul suo profilo Instagram: “Al bambino che mi ha fatto diventare mamma, ti amerò per sempre. Sei la cosa più bella che abbia mai visto”. Sfera (che di recente ha aperto un ristorante a Milano) e Angelina non potrebbero essere più uniti, soprattutto ora dopo la nascita del loro primo figlio. Si sono conosciuti a Ibiza nel 2019 e da allora sono rimasti sempre insieme. E la nascita del piccolo Gabriel è il coronamento perfetto del loro giovane amore!