Il top all’uncinetto si riconferma il migliore dell’estate se portato così

Ci sono capi che non passano mai di moda. Un po’ come le migliori amiche che per quanto le si possa vedere poco crescendo si sa, ci sono sempre. Riscopriamo il top all’uncinetto e come portarlo.



Bellissimo ma da evitare se le dimensioni sono mini ed il décolleté maxi, comodo ma bisogna evitare di indossarlo se si è lasciato andare dopo troppi lavaggi, il rischio è di apparire trascurate – e mezze nude -.

L’unica regola da seguire per questi top, femminili e sensuali quanto basta, è quella dello spirito, che deve essere libero e spensierato. Vediamo insieme gli abbinamenti del momento.

Gli irresistibili top all’uncinetto per l’estate

Il più caro e delicato tra le nuove proposte è il crop top bianco di Prada. Realizzato in cotone crochet, ha un profondo scollo a V ed il marchio centrale; si potrà indossare con la gonna coordinata o con un jeans basic. Costa 1050 euro.

Con Twinset è difficile sbagliare, a prescindere da cosa si voglia comprare. A 125 euro c’è il top panna a maniche corte e tulle, con decori geometrici. Con un pantalone color oliva o con un pantaloncino di jeans chiari ed una ciabattina flat, il look sarà impeccabile.

Per chi è follemente innamorata (o anche semplicemente in fissa) di questi top, fare il pieno in più colorazioni possibili sembra la soluzione più logica. Il top Tankini beige con design floreale e frange di Shein costa solo 5 euro. Essendo corto in vita starà meglio a chi ha un ventre tonico, non necessariamente piatto ma ci siamo capite.

Il brioso top Coraline di Novepuntonove (su Milaura a 105 euro già scontato del 30%) ha una lunghezza normale, il che lo rende adatto anche alle ultime giornate di lavoro. La lavorazione bianca e gialla orizzontale rende il blu la scelta ideale così che il match con una gonna a ruota in questa tonalità sia quasi d’obbligo.

Visto che il focus, come sappiamo, deve essere su una cosa sola nei nostri outfit, se l’idea è quella di sfoggiare capi fluo allora sarà bene puntare su tessuti più lisci e lavorazioni industriali. Un top all’uncinetto, vecchio o nuovo che sia, va indossato con materiali altrettanti semplici e naturali. In questo modo anche noi appariremo così, più belle che mai!

Silvia Zanchi