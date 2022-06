Tina Cipollari ha ceduto più volte ad un vizio famoso? Il video verità

Tina Cipollari ha ceduto più volte ad un vizio delle star? Il video verità mostra la completa evoluzione dell’opinionista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari è una delle opinioniste più famose, ed amate, del pubblico del piccolo schermo degli italiani. Da anni, infatti, è una delle colonne portanti di Uomini e Donne.

Il suo debutto televisivo è avvenuto proprio negli studi Elios di Roma dove ha ricoperto diversi ruoli: ha esordito come corteggiatrice, poi è diventata tronista ed infine opinionista. Insomma, all’interno del format non si è fatta mancare nulla facendosi notare non solo per il suo forte temperamento ma anche per la sua bellezza e charme.

In molti però sospettano che il suo fascino non sia del tutto frutto di madre natura ma che sia ricorsa più volte all’aiuto del chirurgo, ma sarà vero o si tratta soltanto di gossip senza alcun fondamento?

Tina Cipollari ha ceduto al vizio delle star? Il video ci mostra tutta la verità dietro al cambiamento dell’opinionista di Maria De Filippi.

Il video verità sul cambiamento di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tina Cipollari, che di recente è stata attaccata da un’ex di Uomini e Donne, durante il corso degli anni trascorsi al centro degli studi Elios di Roma ha cambiato tantissime volte look, mantenendo sempre una certa fedeltà, al tempo stesso, allo stile da vamp che le ha permesso di farsi immediatamente notare durante il suo esordio sul piccolo schermo degli italiani.

Facendo un rapido confronto con le immagini provenienti dal suo passato in tv, c’è stato un certo cambiamento in lei, ma questo è anche comprensibile in quanto quando ha esordito come corteggiatrice ora molto giovane mentre ora è una donna e madre di tre figli ed un cambiamento è assolutamente normale.

In molti però sospettano che non ci siano di mezzo soltanto i segni del tempo e le gravidanze, ma anche qualche ritocchino del chirurgo per modificare qualche aspetto che non la convinceva. Certo, anche se fosse non ci sarebbe nulla di male perchè ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo senza andare incontro ad inutili e sterili giudizi.

Chiarito questo importante aspetto, c’è però un video verità che dimostra com’è cambiata Tina Cipollari nel corso degli anni andando a confermare o smentire le supposizioni degli utenti della rete che si sono soffermati su questo aspetto durante la pausa estiva della trasmissione tutta dedicata all’amore di Maria De Filippi, dove tra l’altro un ex tronista ha da poco annunciato che sta per diventare padre per la prima volta.

Tina Cipollari rifatta o meno resta ugualmente una bellissima donna ed è senza dubbio una delle colonne portati del dating show di canale 5.