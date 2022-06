Scegli il tuo tipo di viaggio e scopri se piaci veramente agli altri

Il test del tipo di viaggio che ti piace di più ci dirà se gli altri hanno davvero un buon rapporto con te o se è tutta finzione: ecco come!

L’estate è appena iniziata e le vacanze sono finalmente alle porte (almeno speriamo).

Il nostro test della personalità di oggi è qui per dirci che tipo di rapporto hai con gli altri e, per farlo, ti chiede solo di dirci qual è il tuo tipo di vacanza preferito.

Che ne dici: giochi con noi?

Test sul tipo di viaggio preferito: dicci il tuo e scopri come ti rapporti con gli altri

Aah, le vacanze. Si tratta di un argomento meraviglioso che, però, può diventare veramente molto stressante.

Tutti, infatti, abbiamo un tipo di vacanza preferita, che ci sembra quella migliore in assoluto.

I problemi iniziano quando arriva il momento di prenotare quel momento dell’anno in cui ci riposiamo e possiamo fare quello che ci piace insieme agli altri. Non tutti la pensano come noi e, infatti, il momento di prenotare le vacanze può essere veramente molto teso!

Oggi ti chiediamo di dirci qual è, secondo te, la tipologia di vacanza perfetta. Scopriremo insieme che tipo di rapporto hai con gli altri!

road-trip : la tua idea di vacanza perfetta è praticamente… una non vacanza! Tu non vuoi avere un itinerario preciso, da rispettare al millimetro, e neanche dover scegliere tra una vacanza di relax, di studio e di scoperta o di esperienze fantastiche.

Ecco perché hai scelto la vacanza “su strada” che ti permette di andare dove vuoi, fermarti quando ti pare e scegliere ogni giorno che tipo di esperienza vivere.

Sei sicuramente una persona che ha un ottimo rapporto con gli altri: riesci sempre a capire che cosa vogliono e ti adatti con facilità a qualsiasi situazione. Insomma, sei una persona molto gradevole, che non si fa problemi a mettere anche gli altri al primo posto quando è necessario. Noi ti consigliamo anche il nostro test della dipendenza dal partner : meglio sapere se gli altri ti sfruttano!

Sei una persona che, per quanto sia molto rilassata ed amante del semplice, non ha sempre un ottimo rapporto con gli altri. Ti capita spesso di venir etichettata come “egoista” o di avere qualche problema con capire dove finisce la tua libertà e dove inizia quella degli altri. Non sei cattiva ma sicuramente sei una persona che non riesce ad entrare subito in contatto con gli altri. Ecco perché ti consigliamo di provare anche il nostro test del compagno di viaggio perfetto che ci dirà meglio chi sei veramente !

La tua scelta nel test del tipo di viaggio preferito ci dice che sei decisamente una persona che vuole qualcosa dalla vacanza. Non semplice relax ma la possibilità di ampliare i suoi interessi e le sue conoscenze o di vedere qualcosa di emozionante!

Sei una persona che va molto d’accordo con gli altri… a patto che condividano i tuoi stessi interessi! Ti capita spesso, infatti, di essere un poco “snob” nei confronti delle persone che non si comportano allo stessa maniera tua o dei tuoi amici.

Ti piace fare mostra delle tue conoscenze od essere comunque lodata per quello che sai e che ti piace fare. Le persone che ti frequentano hanno quasi paura di non essere al tuo livello!

Sei una persona estremamente positiva, che ama lo sport e il movimento, che crede che le vacanze siano un momento per testare i limiti del corpo e per divertirsi entrando in contatto con la natura.

Con le persone hai un rapporto quasi sempre buono, tranne quando cerchi di “convincere” gli altri a vivere come te.

Sei una persona gentile ed estroversa ma a volte puoi essere un poco prepotente!

Sembra, dalle tue parole, che solo tu sappia qual è la ricetta per un vivere giusto.

Di certo hai ragione, più di tante altre persone. La tua scelta, però, ci dice che tendi a imporre il tuo punto di vista. Questo, di certo, non è il massimo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.