Impossibile stupirli: questi segni sono sempre impassibili e seri

Non puoi contare su di loro, né per fare sorprese e né per riceverne. Di chi parliamo? Ma dei segni zodiacali sempre impassibili! Scopriamo insieme se sei in classifica!

Quante volte ti è capitato di fare qualcosa di carino per una persona e ricevere in risposta… una scrollata di spalle?

Oppure, al contrario, quante volte ti è invece successo di ricevere una sorpresa oppure una notizia importante e… non avere una risposta emotiva?

Oggi parliamo di una classifica dell’oroscopo piuttosto particolare: meglio sapere se sei tra i primi cinque!

I segni zodiacali sempre impassibili: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Se il tuo fidanzato o il tuo migliore amico sono nella classifica di oggi dell’oroscopo, ti abbracciamo forte.

Perché?

Beh, perché se hai una relazione di qualsiasi tipo con uno dei segni zodiacali sempre impassibili allora ti servirà grande pazienza oltre che fortuna!

Questi segni zodiacali, infatti, non fanno mostra di nessun tipo di emozione e si comportano come se niente sia importante. Non come questi segni, che si emozionano veramente per tutto!

Scopriamo meglio chi c’è tra le prime cinque posizioni: non è che ci sei anche tu tra i segni zodiacali sempre impassibili, vero?

Capricorno: quinto posto

I nati sotto il segno del Capricorno sanno essere particolarmente freddi e privi di emozioni quando vogliono.

Il Capricorno, infatti, è un segno che non si fa problemi a “nascondere” le proprie emozioni agli altri… anche a sé stesso!

Un Capricorno sarà sempre impassibile: sia che lo lasciate dopo dieci anni sia che vi sposiate dopo cinque giorni di relazione. Sono fatti così!

Ariete: quarto posto

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, fare mostra di emozioni e sentimenti è praticamente come esporsi alla pubblica gogna.

Si tratta di qualcosa che gli Ariete non farebbero mai, per nessun motivo al mondo!

Gli Ariete sono generalmente persone che non possono veramente fare a meno di evitare di far vedere le proprie emozioni.

Si imbarazzano al solo pensiero e preferiscono fare finta di non averne… finendo poi per essere veramente distaccati dalle proprie emozioni in generale!

Pesci: terzo posto

Sembra strano che i Pesci siano nella classifica dei segni zodiacali sempre impassibili, eppure se ci pensate bene vi renderete conto che è proprio così.

Nonostante i Pesci siano, infatti, generalmente famosi per “amare l’amore” ed avere una grande considerazione di tutte le emozioni, le persone nate sotto questo segno sono in realtà particolarmente impassibili. Abituati come sono ad essere spesso delusi o trattati con supponenza, i Pesci sono spesso bravissimi a nascondere i propri sentimenti. Non saprete mai cosa pensano davvero degli altri o… anche di sé stessi!

Leone: secondo posto

Come? I Leone sarebbero al secondo posto della classifica dei segni zodiacali sempre impassibili?

Ma non sono sempre arrabbiati e pronti ad esplodere da un momento all’altro?

La risposta potrebbe essere sì: i Leone sono generalmente persone che non si trattengono quando si arrabbiano o quando vogliono fare la voce grossa ma per il resto… possono essere particolarmente impassibile!

Il Leone, infatti, è un segno particolarmente impassibile soprattutto quando si parla di amore e di emozioni. I Leone considerano quasi una debolezza far vedere le emozioni e fanno in modo di essere sempre impassibili di fronte agli altri!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre impassibili

Anche la Vergine è un segno zodiacale che è veramente sempre impassibile.

Dopotutto è questo il motivo per cui si trova nella classifica dei segni zodiacali sempre impassibili!

Per la Vergine, infatti, è importante essere sempre il più possibile impassibile, fredda e senza emozioni che gli altri possono giudicare o prendere in giro!

C’è un motivo, infatti, se i nati sotto il segno della Vergine non sono nella classifica dei segni zodiacali che cedono sempre alle tentazioni.

La Vergine ha un alto standard al quale fare sempre riferimento: vogliono essere persone che si possono prendere a modello o che si possono invidiare. Fare mostra di tanti sentimenti o di debolezza non è proprio affar loro! Ecco perché, per la Vergine, essere impassibile è un in più: lo considerano un modo per essere sempre perfetti e lo sfruttano a fondo!