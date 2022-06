I segni che non possono mancare nella comitiva, portano risate e buon umore

Ogni comitiva che si rispetti dovrebbe essere arricchita con le personalità di questi 4 segni zodiacali che portano tante risate.

I nostri amici sono spesso la nostra salvezza. Sono le persone che scegliamo per divertirci, confidarci, rilassarci e stare bene. La comitiva è il punto di ritrovo che ci isola dal mondo e dallo stress della vita quotidiana. Affinché questi incontri da amici siano benefici per il cuore assicurati che le 4 personalità di questi segni zodiacali facciano parte della tua gang.

I proverbi sono pieni di verità, “Chi trova un amico trova un tesoro” ed è facile capire il motivo. Avere qualcuno sul quale poter contare, parlare e soprattutto divertirsi non ha prezzo. Spesso siamo costretti a frequentare persone con quali non stiamo bene, che non sono affini a noi, gli amici invece li scegliamo proprio con l’obiettivo di trascorrere del tempo di qualità con persone che hanno un effetto benefico sul nostro umore.

Proprio come dovresti scegliere i segni giusti per fare un viaggio o una vacanza, scegli di avere questi segni zodiacali nel tuo gruppo di amici se vuoi divertirti in loro compagnia.

Ecco i segni zodiacali che rendono la comitiva gioiosa e divertente

Avere accanto una persona che ci fa ridere è un dono immenso. Ci sono persone che sanno prendere la vita con lo spirito giusto, sanno trovare il lato divertente in tutto, sanno come strapparti un sorriso e come farti trascorrere del tempo lieto. Pensa a quanto stai bene dopo aver trascorso una serata a ridere. Ridere fa bene alla salute per almeno sette motivi. Bisogna ammettere che alcune persone sono semplicemente più “divertenti” di altre e questo dono potrebbe essere innato e dipendere dal proprio segno zodiacale.

I segni zodiacali della classifica di oggi vivono per divertirsi il che li rende dei portatori buoni di felicità.

Ecco i 4 segnali da avere nella cerchia di amici per passare serate divertenti:

Sagittario

Il segno più positivo dell’oroscopo è il Sagittario. Non c’è tempo per vittimismo o musi lunghi con un Sagittario nei paraggi. La sua energia positiva è contagiosa e anche il suo estremo altruismo. Se hai un problema che ti affligge lui ti aiuta non solo a ritrovare la forza di combatterlo ma ti offre anche il suo aiuto concreto. Non a caso il Sagittario fa parte dei segni più caritatevoli e altruisti dello zodiaco. IL Sagittario possiede la chiave per farti ridere e per farti tornare il buon umore.

Acquario

Questo segno è molto originale ed estroso. Da lui puoi aspettarti di tutto. Questo segno ama conoscere persone nuove, confrontarsi con altre realtà. Attingere alla personalità di altri individui e prendere da questi pillole di saggezza, di creatività, di buonumore e così via. L’acquario conosce molte persone, impossibile annoiarsi in sua compagnia, trova sempre un posto carino nel quale trascorrere una bella serata!

Leone

Il nativo del Leone è eccentrico, brillante, è l’anima delle feste, ama mettersi in mostra e per farlo tirerà fuori tantissimi assi nella manica, da racconti favolistici di imprese surreali a fuori dall’orinario. Amano la compagnia e gli aneddoti da raccontare.

Gemelli

I Gemelli sono i segni più amichevoli e socievoli dell’intero Zodiaco. Amano le chiacchiere leggere, la convivialità. Uscire con gli amici è l’occasione per passare delle ore di qualità in compagnia di ottime persone. Ricevono sempre tantissimi inviti, per questo si vedono poco.