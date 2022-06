Siete in vacanza? Provate queste posizioni per divertirvi al massimo!

La lista delle posizioni da provare in vacanza è qui per farti veramente divertire ora che l’estate è iniziata. Che dici, le proverai con il tuo partner?

La valigia è pronta, l’avete misurata e pesata più volte.

Il gatto è nel trasportino, l’aereo parte tra tre ore e voi siete già in aeroporto, pronti per la vostra vacanza rilassante. Questo è il momento perfetto per leggere quali sono le posizioni migliori da provare insieme al tuo partner adesso che iniziano le vostre vacanze estive… non credi?

Posizioni in vacanza: ecco quelle che devi provare assolutamente

Ci sono dei momenti nei quali è indispensabile avere sotto mano una serie di idee o di consigli per divertirsi al massimo.

Eh sì, anche se non ci vuoi credere stiamo proprio parlando delle vacanze!

Va bene, ora che siete in vacanza lo sappiamo che pensi che i rapporti intimi saranno molto più semplici e “fluidi”… non è vero?

Lo farete in tutte le posizioni ed in ogni momento ora che non avrete il lavoro, i parenti o le preoccupazioni di tutti i giorni ad incombere su di voi!

Nonostante sia probabile che il fattore del relax influisca in qualche maniera sulla vostra vita di coppia, ci sentiamo di dirti che potreste aver bisogno delle posizioni da provare in vacanza per divertirvi al massimo.

Si tratta di qualche posizione con la quale massimizzare il piacere e che può essere divertente da provare… proprio ora che avete tutto il tempo del mondo!

Che ne dici: vuoi scoprire quali sono?

La X

Provare la posizione della X potrebbe essere perfetto per dare il via alle vostre posizioni in vacanza!

Tu ti stendi sul letto o su una superficie dura a pancia in su ed alzi le gambe, incrociandole. Appoggiati pure sul petto di lui che sarà in piedi di fronte a te: a questo punto sta a te! Più stringi le gambe e più sarà intenso il piacere!

Non è difficile come la posizione del pretzel ma è comunque una posizione decisamente intrigante che potete provare per dare il via alle vostre vacanze nel modo giusto.

Il sudore è limitato, il piacere amplificato e, sicuramente, è una posizione perfetta dopo una stancante giornata di mare!

Nella doccia

Ehi, qui ti abbiamo dato tutti i consigli per farlo nell’acqua ma questo non vuol dire che tu debba ignorare del tutto l’idea di farlo… nella doccia!

Ci sono numerosi vantaggi quando parliamo di farlo nella doccia.

Innanzitutto fa fresco: l’acqua vi rende meno accaldati e potete darvi da fare più a lungo se volete!

Sotto la doccia, poi, potete provare non una ma due posizioni assolutamente fantastiche. In una tu ti giri, dando le spalle al partner ed appoggiandoti al muro: adesso è lui in comando!

Nell’altra, potete provare la posizione della ballerina: siete uno di fronte all’altra ma tu alzi una delle gambe per avvolgere i suoi fianchi.

Inutile ricordarti, speriamo, che devi fare estrema attenzione quando ti dai da fare sotto la doccia: scivolare potrebbe portare a conseguenze piuttosto serie!

Tra le posizioni da provare in vacanza c’è anche quella del joystick: ecco qual è

Lo sappiamo, lo sappiamo: adesso che siete in vacanza non vuoi proprio ricordargli la Playstation a cui, generalmente, sta attaccato giorno e notte!

Questa posizione, però, non è solo fantastica perché vi permette di stare poco a contatto (e quindi di sudare di meno, così come queste altre posizioni che trovi qui) ma anche di provare qualcosa di nuovo!

Il tuo partner è sdraiato sul letto con le gambe stese leggermente divaricate.

Tu ti siedi tra le sue gambe e tieni le gambe leggermente sollevate, posando le piante dei piedi in terra.

A questo punto potete darvi da fare: per aiutarti al meglio puoi usare le mani, posizionandole sulle ginocchia di lui!