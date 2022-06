Test della Preda | Nella vita sei più preda o cacciatore?

Il test della preda ti permetterà di analizzare in maniera chiara e diretta il tuo comportamento in amore e nella vita.

Quando si parla di relazioni personali ci sono sempre due modi di comportarsi: si può essere aggressivi, assertivi e decisi oppure si può essere calmi, tranquilli, accomodanti.

In parole povere si può decidere di avere un atteggiamento da cacciatore o un atteggiamento da preda. Normalmente queste due categorie vengono molto utilizzate quando si parla del corteggiamento o della relazione sentimentale tra due persone.

In realtà però l’attitudine della preda o del cacciatore si esprime in tutti gli ambiti possibili: in famiglia, nel rapporto con gli amici ma anche sul lavoro.

Ovviamente, dal momento che si tratta di un comportamento che mettiamo in atto in maniera inconscia nella maggior parte dei casi non ci rendiamo conto di come ci poniamo nei confronti degli altri.

Questo significa che è molto difficile definire il nostro stesso comportamento, perché siamo troppo coinvolti nelle nostre azioni per riuscire ad analizzarle.

Ecco allora che per far esprimere liberamente l’inconscio si può “giocare” con la psicologia in maniera indiretta.

Test della Preda (o del Cacciatore)

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare per qualche secondo l’immagine del pittore Kostantin Korobov e prestare attenzione a ciò che hai notato per primo. Leggi il profilo corrispondente e scopri come ti poni nei confronti delle altre persone.

1 – Il Cervo

Il cervo si trova nella parte superiore dell’immagine, quindi è il primo elemento che gli occhi incontrano quando si osserva questa composizione.

Anche se rappresenta la preda per eccellenza il cervo possiede delle forti corna con cui difendersi e attaccare i suoi predatori. Il cervo è anche simbolo di regalità e di forza, nonché di grande nobiltà d’animo.

Se hai notato per primo il cervo significa che sei una persona dall’animo molto mite, che non crede nella necessità di porsi sempre in maniera aggressiva con le altre persone, sia in ambito pubblico sia in ambito privato.

Questo fa spesso di te una preda, perché le persone con un carattere opposto rispetto al tuo finiscono per credere che sia facile approfittarsi di te o sopraffarti. La verità – fortunatamente – non è affatto questa.

Quando vieni attaccata sai difenderti anche con molta rabbia ed energia, spesso riuscendo ad allontanare da te le persone più dannose. Purtroppo però tendi ad accorgerti molto tardi del vero carattere delle persone.

Il tuo difetto principale? Sei troppo buona e tendi a fidarti troppo degli altri, anche quando non li conosci bene. Cerca di proteggerti un po’ di più!

2 – Il Lupo

Il lupo è da sempre utilizzato come simbolo dell’animale pericoloso, del predatore senza pietà che attenta alla vita di persone e animali indifesi.

Spesso viene anche associato alla solitudine e all’individualismo sfrenato, cioè a un “lupo solitario” che non riesce a inserirsi bene all’interno dei meccanismi della società e vive sempre ai margini, comportandosi in maniera riservata, crudele ed egoista.

Di sicuro non possiedi tutte queste qualità negative, ma alcuni dei tuoi tratti caratteriali sicuramente assomigliano a quelli del lupo.

Probabilmente sei una persona forte e molto volitiva. Sai quello che vuoi e sai anche come ottenerlo. Non hai paura di sporcarti le mani o di utilizzare la forza per convincere le persone a fare quello che vuoi. Una delle tue massime di vita è “l’attacco è la miglior difesa”, quindi non sei disposta ad aspettare che siano gli altri a fare la prima mossa. Molto meglio muoversi per tempo e prenderli alla sprovvista!

In questo sei sicuramente un cacciatore e di certo non sei una preda. Attenta però: questa tua forza di carattere e questa tua continua aggressività potrebbero finire con l’allontanare le persone che hai intorno, che potrebbero sentirsi continuamente minacciate dal tuo atteggiamento!

