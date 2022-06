Posizione delle mani intrecciate, ecco perchè la devi provare assolutamente

Se ti piace fare l’amore teneramente la posizione delle mani intrecciate è quella che non potrà che farti sentire totalmente coinvolta.

Sei in cerca di una posizione sessuale romantica che ti fa sciogliere il cuore? Se sei un tipo da sesso tenero e dolce la posizione delle mani intrecciate ti regalerà un’esperienza sensoriale degna di nota.

Possiamo fare l’amore in tanti modi diversi, dando voce alle nostre fantasie sessuali o a ciò che ci suggerisce il cuore. Se sei in cerca di una fusione totale che coinvolga l’anima oltre che i corpi questa posizione sessuale ti farà sciogliere il cuore.

La posizione delle mani intrecciate, ecco perchè ti farà sognare

Prova a fare l’amore con la persona che ami stando ad una sola condizione: tenere sempre le mani intrecciate. Un piccolo vincolo che ti regala un enorme piacere e stimola tutti gli altri sensi oltre il tatto, a prendere parte al gioco del piacere. E’ così che ti ritroverai ad usare la bocca per assaggiare il corpo dell’altro, i piedi per accarezzare la sua pelle e la voce per stimolarlo ed eccitarlo.

Avere le mani legate è eccitante, ci fa sentire dei prigionieri che si sottomettono alla volontà dell’altro, ma avere le mani legate a quelle del partner è dolce, entrambi sono prigionieri o parte indissolubile dell’altro. Senza la possibilità di usare le mani dovrai reinventare il modo di fare l’amore e puoi farlo guardandolo dritto negli occhi cercando di fargli arrivare il profondo amore che ti lega a lui.

Tenendo le mani intrecciate potete sperimentare molte posizioni, la posizione del cucchiaio ad esempio, in cui lui dietro di lei può baciarle la schiena e morderle il collo prima di regalarle un orgasmo.

Quel che è certo è che le mani intrecciate non ti permettono di realizzare posizioni sessuali contorte. I due partner possono giacere l’uno affianco dell’altro, o davanti o dietro l’altro. Rende possibile anche la posizione della sedia che permette di tenere a distanza la parte superiore dei corpi, un vantaggio da non sottovalutare nei mesi di caldo torrido come questo. A tal proposito, ecco qualche suggerimento per rendere il rapporto sessuale piacevole nonostante il gran caldo.

Per accarezzare il corpo dell’altro dovrete pensare ad altri metodi visto che non potete usare le mani. Siamo sicuri che troverete il modo di divertirvi.