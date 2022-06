Ex Uomini e Donne papà: così ha scoperto che la compagna è incinta

L’ex tronista di Uomini e Donne sta per diventare papà! Il pupillo di Maria De Filippi ha scoperto che la sua compagna è incinta proprio così!

Uomini e Donne ha permesso a numerose coppie non solo di trovare l’amore, ma anche di mettere su famiglia. In molti infatti dopo essersi conosciuti durante l’esperienza negli studi Elios di Roma non si sono mai più separati ed hanno iniziato un vero e proprio percorso di vita insieme.

E’ il caso dell’ex tronista Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che dopo l’esperienza al Trono Classico, avvenuta qualche anno fa, hanno deciso fin da subito di andare a convivere e da quel momento non si sono più separati.

I due, nelle scorse ore, hanno anche annunciato di essere diventati genitori per la prima volta e lui, attraverso il suo account social, ha confidato agli utenti della rete il modo in cui ha scoperto il tutto.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne diventano genitori: il dolce annuncio

Lorenzo Riccardo e Claudia Dionigi sono pronti a diventare genitori e il loro dolcissimo annuncio ha riempito di gioia il pubblico di Uomini e Donne, dove un’ex protagonista ha rotto il silenzio svelando la sua verità, e lui sui social ha deciso di svelare il modo in cui ha scoperto di diventare papà per la prima volta.

La coppia, come rivelato da lui stesso su Instagram, non ha scoperto nelle scorse ore il lieto evento ma qualche mese fa. Nonostante tutto hanno deciso di rivelarlo soltanto in questo momento per essere sicuri che tutto andasse liscio come l’olio, decisione del tutto comprensibile.

Lorenzo e Claudia hanno scoperto di diventare genitori il 19 aprile 2022 e lui lo ha scoperto attraverso un classico test di gravidanza!

Un gesto semplice e classico che al giorno di oggi strappa quasi un sorriso se si paragona a numerosi personaggi appartenenti al mondo del gossip e dello spettacolo che sono alla costante ricerca di metodi originali e alternativi per scoprire il tutto e per annunciarlo a loro volta ai loro fedeli sostenitori.

Lorenzo, invece, ha scelto poche e semplici parole che arrivano dritte al cuore: “Il 19-04-2022 divento papà. Ti amo amore” ha scritto, dedicando un dolce pensiero anche a Claudia Dionigi.

Lorenzo e Claudia dopo Uomini e Donne sono pronti a mettere su una bellissima famiglia. Auguri!