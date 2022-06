Ecco il test che rivela il tuo vero orientamento sessuale

Conosci il tuo vero orientamento sessuale o lo stai semplicemente reprimendo? Questo antichissimo test è in grado di capire tutto di te.

Questo antichissimo test è stato sviluppato da uno psicologico esperto in orientamento sessuale femminile e maschile, Alfred Kinsey. Se hi dei dubbi o sei semplicemente curioso di scoprire quella che secondo lui sarebbe la tua vera sessualità, ti basteranno pochi secondi per scoprirlo.

Oggi si parla molto di orientamento sessuale e oltre a eterosessualità, omosessualità e bisessualità che sono orientamenti sessuali conosciuti, ne ergono moltissimi altri, di alcuni non si è mai neanche sentito parlare, come ad esempio pansessuale, asessuale,

intersessuale, demisessuale ecc. L’orientamento sessuale potrebbe essere legato alla propria identità di genere, trans, non binaria e così via. Con il termine orientamento sessuale si intende l’attrazione a livello di emozioni, sesso o romanticismo per una data persona. Tu da chi sei attratto?

Test: qual é il tuo vero orientamento sessuale?

Il biologo Alfred Kinsey (1894 -1956) fu il primo a istillare il dubbio che le persone non fossero esclusivamente divise in eterosessuali e omosessuali, ma che la sessualità fosse molto più complessa. Kinsey fu il primo a parlare di bisessualità e convinto dell’esistenza di diversi possibili orientamenti sessuali, decise di realizzare uno studio sulla sessualità umana che è durato più di un decennio.

Attraverso specifici questionari e l’analisi di numerosi altri studi, Kinsey ha definito la cosiddetta ” Scala Kinsey ” dove si inseriscono le persone a partire dai loro comportamenti sessuali, gusti, preferenze e atteggiamenti nei confronti del sesso.

Se vuoi provare a fare il test, dovrai semplicemente osservare l’immagine e dire cosa hai visto prima, l’elemento predominante, quello che ha catturato la tua attenzione al primo sguardo. Questo test valuta la tua prima impressione perchè è quella più istintiva.

Soluzione del test

Se hai notato prima il drink

Se ti ha colpito il drink sulla scala Kinsey occupi la posizione zero. Secondo l’autore del test sei una persona attratta in via esclusiva dalle persone del tuo sesso opposto e non hai mai fantasticato a livello sessuale di avere rapporti con membri del tuo stesso sesso. Sei eterosessuale e non hai nessun interesse a sperimentare altro.

Se hai visto il gatto

Se la prima cosa che hai notato è stato il gatto occupi la posizione uno o due sulla scala Kinsey. La scelta del gatto denota che sei prevalentemente etero e quindi attratto da persone del tuo sesso opposto, ma allo stesso tempo ti incuriosisce l’idea di avere degli incontri sessuali con persone del tuo stesso sesso. Questa potrebbe restare una fantasia oppure realizzarsi un giorno, sei di mentalità aperta e tollerante quindi non ti fai troppi problemi quando decidi chi amare.

Se hai notato la donna nuda

Se hai notato la donna nuda sei sulla scala in posizione tre o quattro. Secondo Kinsey sei bisessuale e quindi romanticamente e sessualmente attratto sia da uomini che da donne. Sei aperto all’idea di avere una relazione con una persona che ti piace e che ti attrae indipendentemente dal suo sesso.

Se hai visto prima la finestra

Se è stata la finestra ad attirare la tua attenzione sei in posizione cinque o sei della scala Kinsey, quindi il tuo orientamento sessuale è prevalentemente omosessuale. Sei attratto esclusivamente da persone del tuo stesso sesso e non ti capita mai di avere interesse o fantasie sessuali per persone del tuo sesso opposto.