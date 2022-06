Originale e prelibato, questo sformato estivo di fagiolini ha il profumo di casa

C’è chi lo considera un contorno ordinario, ma ci sono molti modi per trasformare i fagiolini in uno strepitoso sformato estivo di fagiolini



Vegetariano e delicato, lo sformato estivo di fagiolini è ottimo anche per quelli che non gradiscono particolarmente gli ortaggi. Quando è stagione, usiamo sicuramente i fagiolini freschi, ma tutto il resto dell’anno andranno bene anche quelli surgelati, da noi oppure comprati.

Basterà preparare una buona besciamella secondo la ricetta che conosciamo meglio e poi servire questo contorno insieme ad un piatto di carne in padella, alla brace oppure al fianco di una frittata.

Sformato estivo di fagiolini, anche in versione light

Per una versione light di questo sformato estivo di fagiolini possiamo sostituire la besciamella con la ricotta e la fontina con un formaggio a pasta filata più leggero.

Ingredienti:

700 g fagiolini

4 uova medie

150 g fontina grattugiata

350 ml besciamella

1 noce moscata

1 spicchio di aglio

20 g burro

50 g pangrattato

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Spuntiamo i fagiolini e laviamoli bene sotto acqua corrente fresca. Poi mettiamo a bollire una pentola piana d’acqua e facciamo lessare i fagiolini per circa 30 minuti: devono risultare teneri, basterà toccarne uno con i rebbi della forchetta.

Scoliamo i fagiolini e teniamoli da parte. Poi cominciamo a preriscaldare il forno a 190°e imburriamo uno stampo rotondo da 24-26 cm di diametro spolverizzando bene sia la base che le pareti con il pangrattato.

Versiamo un filo d’olio in una padella e mettiamo a scaldare i fagiolini scolati e tagliati a pezzetti insieme ad uno spicchio di aglio intero e spellato. Regoliamo di sale e insaporiamo anche con una macinata di pepe fresco, poi spegniamo dopo 10 minuti e teniamo da parte.

In una ciotola versiamo la besciamella calda insaporita con una generosa grattata di noce moscata. Aggiungiamo la fontina grattugiata usando una grattugia con i fori larghi e i fagiolini. Poi separiamo i tuorli dagli albumi. Uniamo un tuorlo alla volta al composto, mescolando con un cucchiaio di legno e in un’altra ciotola usando le fruste elettriche montiamo a neve bella ferma anche gli albumi con un pizzico di sale.

Per completare l’impasto dello sformato estivo di fagiolini aggiungiamo al composto anche gli albumi montati, sempre con movimenti dall’alto verso il basso. Quindi versiamo il composto nello stampo e cuociamo sempre a 190° per 30-35 minuti.

Per capire se lo sformato è pronto, basterà infilare uno stuzzicadenti al centro: se esce asciutto, siamo a posto. Sforniamo, lasciamo riposare 10 minuti e poi decidiamo se portarlo in tavola caldo oppure tiepido.