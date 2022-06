I segni zodiacali che cedono sempre alle tentazioni: ci sei anche tu?

I segni zodiacali che cedono sempre alle tentazioni possono creare dei veri e propri problemi: a loro e agli altri. Scopriamo la classifica!

Ehi, non è una tentazione se non riesce a farti cedere non credi?

Senza metterci a citare Oscar Wilde (pensiamo proprio di non esserne degni), oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di parlarci di tentazioni.

Eh sì, perché ci sono persone che non riescono veramente a fare altro che cedere ogni volta che una di queste gli si para davanti: non sei curioso di sapere di chi parliamo?

I segni zodiacali che cedono sempre alle tentazioni: la classifica dell’oroscopo

Ti è mai capitato di vedere un amico “fidanzato” cedere ad un bacio in discoteca oppure di mangiare quella fetta di torta che conservavi per il dopocena?

Bene, entrambi questi casi hanno a che vedere con le tentazioni.

Potreste trovarvi (sia tu che il tuo amico) nella classifica dei segni zodiacali che cedono sempre alle tentazioni!

Ehi, non importa quanto siano “tentatrici” o gravi le tentazioni suddette: se cedi allora potresti trovarti fianco a fianco ad altri… “deboli” di cuore!

Scopriamo subito la classifica dell’oroscopo di oggi: meglio sapere se il tuo partner è uno dei segni zodiacali che cedono sempre alle tentazioni, non credi?

Bilancia: quinto posto

Per la Bilancia cedere alle tentazioni è un piccolo segretuccio che si permettono di “nascondere” agli altri.

La Bilancia è un segno che si impegna particolarmente per essere “buono”: è socievole con tutti, si sforza di fare del bene, è sempre coinvolto in tantissime attività e via discorrendo.

Cedere ad ogni tentazione (o quasi) che gli si para davanti è il modo della Bilancia di poter avere un minimo di controllo sulla propria vita!

Scorpione: quarto posto

Cari Scorpione, sapete benissimo che dovreste trovarvi molto più in alto nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo… non è vero?

Per gli Scorpione, infatti, cedere alle tentazioni è praticamente la cosa più giusta e sana del mondo.

Solo alle loro, però!

Gli Scorpione sono persone che pensano spesso di “meritarsi” le proprie tentazioni visto quanto duramente lavorano e si danno da fare in altri ambiti.

Da un lato possono anche avere ragione ma dall’altro possiamo assicurarvi che gli Scorpione veramente esagerano: si concedono tutto quello che vogliono, senza preoccupazioni per gli altri!

Cancro: terzo posto

I nati sotto il segno del Cancro possono farlo in maniera veramente poco marcata ma possiamo assicurarvi che lo fanno.

Cosa?

Ma cedere alle tentazioni, che domande! Per i Cancro, infatti, essere un poco “succubi” delle proprie tentazioni è del tutto sano e normale.

Concedersi un bacio in pista magari no ma per i Cancro va assolutamente benissimo mangiare il dolcetto che tenevano da parte (anche quello di altre persone) oppure indulgere in una giornata senza impegni. I Cancro sono fatti così: quando possono si viziano!

Capricorno: secondo posto

I nati sotto il segno del Capricorno hanno un grande difetto: quello di essere veramente tanto “corruttibili” dalle tentazioni!

(Non dovrebbe stupirvi: altrimenti perché sono al secondo posto della classifica dei segni zodiacali che cedono sempre alle tentazioni?).

I Capricorno sono persone generalmente molto vanitose: fanno finta di non esserlo ma questo aggrava solo la loro situazione! I Capricorno, infatti, sono persone che finiscono per cedere alle tentazioni proprio perché qualsiasi lusinga o interesse da parte degli altri accende in loro un certo campanello d’allarme.

Sono anche persone molto leali (soprattutto se innamorate) e quindi soffrono molto questa condizione: fortuna che non sono anche nella classifica dei segni più tragici dell’oroscopo!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che cedono sempre alle tentazioni

Per gli Ariete cedere alle tentazioni non è assolutamente un difetto: anzi!

Il motivo per cui sono al primo posto della nostra classifica di oggi è che gli Ariete sono spesso persone che credono di meritarsi di godersi ogni tentazione.

(Non è un caso, infatti, che gli Ariete siano anche tra i segni zodiacali che portano sempre rancore: credendo che tutto gli sia dovuto è facile non perdonare mai niente e nessuno!).

Per gli Ariete cedere alle tentazioni non è qualcosa che vedono come “sbagliato”: semplicemente credono che sia più importante avere i propri desideri realizzati. Tentazioni? Per loro non esistono: gli Ariete considerano le tentazioni come dei semplici atti “dovuti” che si guadagnano… semplicemente perché se li meritano!