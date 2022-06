Se lo fate prima di dormire vi sveglierete felici l’uno accanto all’altro

Oggi vi sveliamo il rituale del sonno che sembra funzionare davvero per far star meglio la coppia. Fatelo e vi sveglierete felici e innamorati.

Cercare di far funzionare il rapporto di coppia richiede impegno e a volte anche qualche sacrificio. Bisogna venirsi incontro, rendere il rapporto diverso ogni giorno, stabilire nuovi obiettivi da raggiungere insieme, cercare di trovare un terreno comune davanti ad un disaccordo. Insomma l’amore è un sentimento ricco e magnifico ma niente è a titolo gratuito, neanche lui.

Esistono molti modi per rendere la coppia solida e duratura, oggi ne abbiamo trovato uno che potrebbe sembrare insolito, ma funziona davvero. E’ un rituale della buonanotte, comprende delle semplici azioni da compiere prima di andare a letto. Le coppie che condividono questo rituale si svegliano felici uno accanto all’altro ogni giorno.

Il rituale del sonno delle coppie felici e durature

Alcune abitudini sono dannose per la coppia, questa innocua abitudine per esempio miete moltissime vittime in amore e sicuramente lo fate anche voi.

L’abitudine della quale stiamo per parlarvi invece è tutt’altro che dannosa, anzi sembra essere la chiave per una relazione perfetta. Questo rituale del sonno ci spiega quali comportamenti dovremmo assumere a livello di coppia appena prima di andare a dormire, comportamenti che dovrebbero divenire abitudinari e che aumentano la connessione e l’empatia all’interno della coppia. Più ripeterete questo rituale del sonno, più vi sveglierete felici, l’uno accanto all’altro, secondo quanto afferma il terapista di coppia Eric Hegmann.

Rituale della buonanotte delle coppie: ecco i gesti più importanti

Eric Hegmann precisa che la cosa più importante è la coerenza, entrambi i partner sperimenteranno una connessione emotiva nel dedicarsi a questo rituale e quindi rafforzeranno la loro relazione e la loro connessione reciproca. Il rituale della buona notte non dovrebbe mai essere interrotto, soprattutto quando si avvertono i benefici, che è l’errore di molte coppie che lo provano.

Il rituale della buonanotte per le coppie comprende solo 5 passaggi, eccoli:

Andate a dormire allo stesso tempo

Abbiamo orari diversi e spesso un partner si stanca prima dell’altro e va a letto mentre l’altro finisce di svolgere le sue mansioni. Andare a letti insieme migliora la comunicazione e la connessione. Poco prima di prendere sonno ci si racconta qualcosa, si sta abbracciati, si scambiano carezze. Inoltre il rituale del sonno delle coppie si può realizzare solo a condizione che le coppie vadano a letto allo stesso momento.

Niente cellulare

A letto vi dovete dedicare all’altro non al cellulare. Hai la persona che ami al tuo fianco, è una grande fortuna, non lasciartela scappare sciupando il prezioso tempo che avete per stare insieme. Il cellulare ti accompagna tutto il giorno, il tuo partner no. Coccolatevi e parlate, non serve avere un rapporto sessuale, basta una carezza, un abbraccio per rafforzare la vostra connessione.

Niente figli o animali a letto

Il letto è il vostro nido, il posto riservato esclusivamente a voi in cui rifugiarvi e occuparvi l’uno dell’altro, l’unico posto non siete più genitori, professionisti o altro ma l’uno il partner dell’altro. Avete scelto di passare la vita affianco a lui? bene ricordate che la colla che vi tiene uniti va applicata ogni sera. Nell’arco della vostra giornata vi occuperete di moltissime cose, la sera trovate il tempo di ricongiungervi con la vostra dolce metà.

Si alla tenerezza

LA tenerezza è un punto cardine del rituale, è importante ribadire ancora una volta che non stiamo facendo riferimento al sesso. La tenerezza è un gesto che si manifesta semplicemente toccandosi, baciandosi, non richiede penetrazione. Abbracciarsi teneramente mentre si prende sonno promuove il rilascio di ossitocina, l’ormone che favorisce l’attaccamento e l’amore.

Buona notte Amore

Infine l’esperto di relazioni suggerisce di non sottovalutare l’importanza di augurare buonanotte all’altro. Oltre ad essere una forma di cortesia, augurare la buonanotte esprime l’amore che proviamo per l’altro, il nostro desiderio che riposi bene e sia sereno è il risultato del nostro amore per lui. Una forma di attenzione, il modo in cui si chiude la giornata è con un pensiero dolce per la persona che amiamo. Ricevere la buonanotte equivale a ricevere un Ti AMo.