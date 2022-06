Elisa Isoardi trema: il grande ritorno fa paura

Dopo l’assenza dalla tv Elisa Isoardi si prepara per un grande ritorno, ma si troverà a tremare per la competizione che nessuno si aspettava.

Elisa Isoardi è un volto amatissimo della tv, nonostante negli ultimi tempi sia stata assente dal piccolo schermo. La modella classe 1982 si avvicina al mondo dello spettacolo già con la partecipazione al concorso di Miss Italia nel 2000, ma allo stesso tempo dedica il suo impegno allo studio della recitazione e alle passerelle di moda. La vera svolta professionale però, arriva quando si lancia nel mondo della conduzione tv.

Partendo dal Festival di Castrocaro fino a Sabato & Domenica, il grande pubblico si affeziona a lei quando diventa un volto Rai. Le vicende si fecero complesse quando la Isoardi subentrò nel 2008 a La prova del cuoco su Rai 1, in sostituzione di Antonella Clerici che era in maternità. In teoria la sua presenza sarebbe dovuta durare fino alla fine della stagione, ma destò molto clamore la sua riconferma per l’anno successivo da parte di Fabrizio Del Noce.

Nel 2020 però, il programma di ricette chiuse per scarsi ascolti e la conduttrice non ha più avuto da allora una fascia tutta sua in tv. L’abbiamo vista però nel frattempo come concorrente di Ballando con le Stelle e, successivamente, dell’Isola dei Famosi. Ma quali novità ci sono in vista per lei? La conferma la fa tremare.

Isoardi contro De Filippi e Venier? Il ritorno in Rai è una lotta tra titani

Già da tempo si erano accesi una serie di rumors sui possibili ritorni o sulle nuove presenze della prossima stagione televisiva. E proprio il suo nome circolava già tra i papabili conduttori di una nuova trasmissione. Finalmente è arrivata dunque la conferma: Elisa Isoardi tornerà in tv con un programma su Rai 2. Ma che cosa si sa in merito?

A distanza di due anni dalla sua ultima conduzione, si confermano le ipotesi emerse su di lei e su altre due conduttrici in Rai, perché Elisa sarà al timone di un pomeridiano della domenica. Ancora non si conoscono il titolo e le tematiche che il programma andrà a trattare, ma quel che si sa è che sarà sullo stile “on the road” e dovrebbe occupare la fascia oraria tra le 15 e le 16.

Dove sta dunque la sfida più ardua? Che con il suo grande ritorno sugli schermi dopo 2 anni di assenza alla conduzione scatenerà una vera lotta tra titani. Quella assegnata a lei, infatti, sarebbe proprio la fascia oraria in cui vanno in onda Mara Venier con la sua Domenica In e Maria De Filippi con Amici, che nella prossima edizione passa dal sabato alla domenica. Un po’ di tremarella dunque ci sarà, ma per i telespettatori sarà interessante assistere ad una bella battaglia a colpi di share.