Boom Alessia Marcuzzi! Non ci sono più dubbi: parte la nuova avventura

Alessia Marcuzzi, dopo l’addio alla tv, si tuffa in una nuova avventura: dopo rumors e indiscrezioni, arriva la conferma.

Alessia Marcuzzi sorprende i fan ed è pronta ad una clamorosa novità nella sua vita professionale. Dopo aver condotto per anni trasmissione di grande successo sulle reti Mediaset come il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi e Le Iene Show, solo per citarne qualcuno, la Marcuzzi ha deciso di lasciare Mediaset e concedersi una pausa.

Negli ultimi mesi, la conduttrice si è dedicata ad altri progetti e alla famiglia tornando in tv solo per l’amica Mara Venier. Alessia, infatti, è stata tra gli ospiti della puntata speciale di Domenica In trasmessa in prima serata da Raiuno. La presenza della Marcuzzi su Raiuno aveva scatenato rumors sul futuro professionale della Marcuzzi che, oggi, appare più chiaro.

Alessia Marcuzzi riparte così e il pubblico approva

Alessia Marcuzzi, come era stato anticipato da Dagospia, ripartirà da Raidue con un programma tutto nuovo. TvBlog ha anticipato alcuni dettagli di quello che sarà il nuovo programma della conduttrice. Si tratterà di un varietà in cui saranno raccontato i fatti accaduti in due anni specifici.

“Dovrebbero essere presi in considerazione due anni, con tutto quello che essi hanno contenuto, mettendoli a confronto in una specie di gara con tanto di votazione…”, fa sapere Tv Blog secondo cui il varietà potrebbe ricordare un altro show della Rai molto amato dal pubblico sin dalla prima puntata come I migliori anni di Carlo Conti.

In attesa di torna in tv, la Marcuzzi che ha debuttato quando aveva solo 16 anni, sul proprio profilo Instagram, continua a far sognare i fan con le foto in cui sfoggia la sua incredibile bellezza. Più passa il tempo e più la conduttrice diventa bella come sottolineano i fan. Dopo aver abbandonato il biondo per sfoggiare una chioma un po’ più scura, Alessia lascia senza fiato per il fisico mozzafiato.

Nella foto qui in alto lascia tutti senza fiato mostrandosi in bikini. Forme al top della forma per Alessia che sembra sempre più una ragazzina. “Che meraviglia sei”, “Più bella ora di 30 anni fa”, “Favolosa, potrei sapere il tuo segreto di bellezza?”, “Ma diventi sempre più figa?”, scrivono i fan.