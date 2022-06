I tagli più chic, sexy e cool dell’estate sono questi (e si portano così)

By

Se stai pensando di darci un taglio per l’estate (nel senso letterale del termine) ecco i tagli più chic, sexy e cool della stagione.

Tecnicamente l’estate è iniziata ieri (anche se il caldo è cominciato già diverse settimane fa) ed ha portato la voglia di cambiamento.

E si sa che quando una donna vuole rinnovarsi parte proprio dai capelli. Ma c’è da dire anche che il caldo chiama i tagli corti e i tagli corti chiamano l’eleganza innata e senza tempo.

E così, in concomitanza con l’arrivo della bella stagione, cerchiamo idee e spunti per dare una nuova forma alla nostra chioma.

Ma non tutte desiderano dare un taglio drastico al loro look: c’è chi predilige una silhouette grafica, ma anche chi invece cerca soluzioni graduali, come una scalatura.

Ecco perché possiamo gridare a gran voce che l’estate chiama nuovi tagli effortless, quanto più vicini possibile alla naturalezza.

Quali tagli scegliere per essere chic in estate? Ecco alcune idee che possono diventare una vera e propria fonte di ispirazione per te.

I tagli più chic dell’estate

Le it girls fanno da cavie agli hair stylist di tutto il mondo e ci insegnano quali sono i tagli cool e chic dell’estate e come portarli.

Partiamo subito dicendo che alcuni tagli “classici” – come il mullet, lo shag ed il wolf cut – sono spesso le basi per creare dei look nuovi, originali, rinnovati.

Ecco che nasce quindi lo shullet, un mullet più morbido molto semplicemente, a metà strada che lo shag ed il mullet, che si traduce in sostanza in un taglio scalatissimo con frangetta e lunghezze leggere che compensano i volumi della parte superiore della testa.

Trattasi insomma di un taglio estremamente sbarazzino, perfetto per chi non ha paura di osare e, soprattutto vuole farsi guardare.

A questo si somma il mullet alto – basso (facente parte dei tagli cosiddetti grafici), che possiamo vedere sulla chioma di Iris Law. In sostanza i capelli si accorciano vicino all’attaccatura, ma restano lunghi nella parte posteriore della testa.

Questo quindi rappresenta un’evoluzione dei tagli ed in realtà può essere personalizzato in molti modi, dipende tutto dal look che vuoi ottenere.

Un altro trend dell’estate è l’heartthrob cut – oppure taglio anni ’90, che dir si voglia – che altro non è che un un bob “a strati”. In sostanza, si tratta di un taglio più corto sulla nuca e più lungo davanti, con ciocche che coprono gli zigomi. In questo modo sarai super raffinata, ma sarai anche prontissima per affrontare il caldo estivo.

Sì anche allo shag a strati, un taglio estremamente leggero, che non richiede grandissimi sforzi per la manutenzione.

Insomma è il tipico look che ci permette di andare a mare, lasciar asciugare i capelli senza dover fare alcuna piega ed essere comunque sempre al top. Adatto soprattutto a chi ha i capelli scalati di natura, è comunque anche molto naturale, quindi per l’estate è perfetto.

Perché non osare anche con il pixie “Francia style” (quello che i francesi lo chiamano “alla garçonne” in pratica)? Lo possiamo ammirare ad esempio su Zoë Kravitz e scopriamo subito che abbiamo di fronte un taglio estremamente audace, ma al contempo molto femminile e sensuale.

Se invece non ami troppo i tagli cortissimi, potresti optare per un lob: trattasi di un bob più lungo, che arriva massimo però alla spalla.

E ancora, un altro taglio super trendy è il Bi – Bob, un caschetto corto oppure medio – corto sbarazzino, ma non troppo.

E la frangia? Non l’abbiamo dimenticata, tranquilla. Se ti piace, pensi che ti stia bene e vuoi optare per lei, fai pure. Quale puoi scegliere? Una a collo di bottiglia, ad esempio, oppure una più lunga, allungata ai lati del viso insomma.

Un’alternativa? Il luxury lob, il taglio midi chic che sta spopolando in tutto il mondo. Trattasi di un caschetto rinnovato, a cui è stata aggiunta una frangia – tendenzialmente alla Birkin, a tendina oppure wispy bangs – ed anche tanto movimento.

Se vuoi anche cambiare colore di capelli, poi, ecco gli hair trend dell’estate.

In ogni caso, i tagli glamour chic corti sono davvero tantissimi, quindi se vuoi darci un taglio non ti resta di scegliere quello che può fare al caso tuo.