Stefano Corti: l’insolita dedica d’amore per Bianca Atzei fa impazzire i fan

Stefano Corti ha fatto un’insolita dedica social alla sua compagna Bianca Atzei che ha mandato in tilt gli utenti della rete.

Stefano Corti sa come lasciare la sua compagna Bianca Atzei senza parole. Nelle scorse ore, infatti, l’inviato de Le Iene ha scelto di pubblicare sul suo account Instagram un’insolita dedica alla sua dolce metà che ha mandato in tilt tutti i loro fedeli sostenitori che non hanno potuto fare a meno di apprezzare come in maniera del tutto ironica lui sia stato in grado di esprimere tutto l’amore che prova nei suoi confronti.

Stefano Corti ha pubblicato un’insolita dedica per Bianca Atzei paragonandola ad un mutuo, ma attenzione perché le cose non stanno affatto come sembrano. Dietro al suo messaggio ironico e scherzoso, si nascondono parole che dimostrano il profondo sentimento che prova nei suoi confronti.

Bianca Atzei riceve un’insolita dedica da Stefano Corti: web in visibilio

Bianca Atzei, che non molto tempo fa ha parlato del terribile dolore che l’ha colpita, si sarà sicuramente ritrovata con il sorriso stampato sul volto non appena avrà avuto modo di leggere l’insolita dedica che il suo compagno di vita Stefano Corti ha deciso di rivolgerle sul suo profilo social in simbolo e sostegno della loro bellissima storia d’amore.

“RIFLESSIONI❌❌❌” ha esordito l’inviato de Le Iene, pubblicando uno scatto che li immortala insieme, intenti a godersi questi primi giorni di estate. “Sei come un mutuo…“ ha poi proseguito, lasciando un po’ perplessi gli utenti della rete. “Una tassa fissa per tutta la vita“ ha poi concluso, rivelando il risvolto romantico dietro queste parole decisamente insolite per una dedica di amore. “Love you ❤️” ha poi concluso.

Una dedica fuori dal comune che siamo sicuri sarà arrivata dritta al cuore della cantante, che al suo fianco ha trovato l’amore di cui era alla ricerca e insieme formano una delle coppie più belle appartenenti al mondo dello spettacolo. Insieme, infatti, hanno superato molte difficoltà diventando sempre più uniti e sempre insieme sono pronti a proseguire verso il cammino della vita mano nella mano.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono più innamorati che mai e questa dedica dimostra quanto sia forte, ironico e profondo il sentimento che li unisce.