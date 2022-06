Sei uno dei segni zodiacali che chiede sempre scusa per tutto?

I segni zodiacali che chiedono sempre scusa sono spesso veramente sfruttati dagli altri: speriamo proprio tu non sia in classifica oggi!

Quante volte al giorno ti capita di chiedere scusa agli altri?

No, non rispondere e, soprattutto, non scusarti.

Abbiamo la classifica di oggi dell’oroscopo ad aiutarci a svelarci la risposta!

Sei pronta a scoprire se fai parte di quei segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di stare sempre a chiedere… perdono?

I segni zodiacali che chiedono sempre scusa: scopri la classifica dell’oroscopo di oggi

Diciamoci la verità: chiedere scusa non è sempre facile o semplice nella vita!

Ci sono persone che, però, una volta imparato come si chiede scusa non smettono veramente più di dirlo.

Eh sì, parliamo proprio dei segni zodiacali che chiedono sempre (ma sempre sempre) scusa agli altri: anche quando non dovrebbero!

Che ne dici: potresti esserci anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

No, dai: non scusarti!

Cancro: quinto posto

Ai nati sotto il segno del Cancro sembrerà strano trovarsi nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Eppure ai Cancro viene spesso naturale chiedere scusa: lo fanno molto spesso, molto di più di quanto non vorrebbero!

Abituati come sono a volere il bene di tutti gli altri, i Cancro spesso si profondono in scuse che non hanno ragione di essere. Chiedono scusa per gli altri, per cose normalissime o semplicemente perché sperano di riuscir a mettersi in una posizione di potere… se sembrano deboli!

Scorpione: quarto posto

Come? I nati sotto il segno dello Scorpione sarebbero nella classifica di oggi dei segni zodiacali che chiedono scusa più di tutti quanti?

Ma è mai possibile?

La risposta, ovviamente, è sì: gli Scorpione sono persone che, proprio per la loro attitudine alla leadership, sanno bene quanto sia importante scusarsi.

Peccato che lo fanno troppo! Gli Scorpione sono persone che hanno un alto standard e, per questo, spesso sentono la necessità di scusarsi, Per loro è importante far capire agli altri che sono sempre consapevoli di quando sbagliano!

Toro: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Toro chiedere scusa è qualcosa di assolutamente indigesto… anche se in realtà lo fanno in continuazione!

I nati sotto il segno del Toro sono persone abituate a tirare la corda il più possibile.

Per un Toro, infatti, è assolutamente normale comportarsi sempre… male o al limite del male!

Ecco, quindi, che i Toro rientrano tra quelle persone che devono sempre e per forza chiedere scusa. Anche quando non hanno fatto niente i Toro preferiscono chiedere scusa: per loro è meglio così!

Aquario: secondo posto

Cari Aquario, di certo ci saremmo aspettati di trovarvi nella classifica dei segni zodiacali che scusa non la chiedono mai e non in questa di oggi!

Com’è possibile che siate sempre a chiedere scusa?

Gli Aquario sono persone che si trovano spesso a dover chiedere scusa per il modo in cui si sono comportati. Convinti di sapere sempre tutto e di avere la verità in tasca, agli Aquario capita spesso di… beh, dover chiedere scusa per il loro atteggiamento.

Sebbene questo avvenga frequentemente, vogliamo dirvi una cosa: spesso le scuse degli Aquario non sono assolutamente sincere ma semplicemente un modo per passarla liscia!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che chiedono sempre scusa

Se conoscete un Capricorno allora non sarete sorpresi di trovarlo nella classifica dei segni zodiacali che chiedono sempre scusa.

I Capricorno, infatti, sono sempre… pronti a scusarsi per qualcosa (non è un caso che siano anche tra i segni zodiacali più impazienti dell’oroscopo)!

Capiamoci meglio: questo non piace ai Capricorno, si trovano solo nella opportunità di dover scusarsi! La realtà è che i Capricorno sono persone che sbagliano spesso e volentieri, sapendo di sbagliare e con cognizione di causa.

Ecco perché per i Capricorno è così facile scusarsi e lo fanno in continuazione. Sbagliano consapevolmente, tirano la corda finché possano, testano l’amore e l’affetto che gli altri hanno per loro. Per i Capricorno è assolutamente normale doversi scusare dopo: sono abituati a farlo quasi sempre dopo una delle loro esagerazioni o dopo un momento di particolare egocentrismo!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.