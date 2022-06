Come sedurre i segni zodiacali usando l’arte culinaria

Puoi conquistare il cuore di chi vuoi attraverso l’arte culinaria. Scopri il suo segno zodiacale e gli astri ti diranno cosa fare.

La nostra appartenenza astrologica ci conferisce una personalità distinta. Il nostro modo di essere influisce anche sul nostro rapporto con il cibo. Ecco come conquistare ogni segno zodiacale a tavola, gli astri ci svelano i gusti di ogni segno, dai cibi preferiti a come presentarli.

Il cibo è una costante della nostra vita. Ci nutriamo ogni giorno per soddisfare il nostro appetito e per garantire la nostra sopravvivenza. L’amore ed il cibo vantano un legame speciale, tanto che si dice che l’amore passa attraverso lo stomaco. In effetti è possibile sedurre qualcuno attraverso il cibo, basta conoscere i suoi gusti. Gli astri ti rivelano come usare l’arte culinaria per conquistare ciascuno segno zodiacale.

La seduzione dei segni zodiacali diventa culinaria

Prendi per la gola ciascun segno zodiacale, servi il cibo giusto nell’ambiente perfetto e tutto diventerà molto sensuale. Ti abbiamo già rivelato il frutto che aumenta la vitalità di ogni segno zodiacale, oggi gli astri ti rivelano come usare il cibo in modo sensuale.

A tavola abbiamo tutti diverse preferenze ma gli astrologi hanno osservato che esistono delle similarità tra le diverse preferenze dei segni zodiacali e queste si possono ricondurre ai loro elementi di appartenenza: fuoco, terra, aria e acqua. Scopri come l’elemento di ogni segno zodiacale influisce sui suoi gusti culinari.

Come usare il cibo per conquistare i segni di FUOCO: Ariete, Leone e Sagittario

I segni di fuoco sono pieni di energia, iperattivi e caldi. Non si fermano mai, se non per mangiare. A tavola vogliono gustare il cibo che gli viene offerto e danno molta importanza all’apparenza. L’ occhio vuole la sua parte e quindi il piatto dovrebbe essere presentato in modo impeccabile, con molta cura. Il piatto per i segni di fuoco simboleggia quanta importanza date loro. Questi segni amano essere sorpresi e restare colpiti, inoltre sono attratti dal lusso e da ciò che è bello. Si a piatti esotici, ma anche sostanziosi dato che i loro dispendio energetico è molto elevato. Si a bistecche, spiedini e carne alla griglia ma a patto che siano sapientemente speziati, e non dimenticate i contorni, prediligete pietanze insolite come il cous cous con menta e semi di melograno.

Ovviamente la carne che griglierete dovrà essere pregiata come il Black Angus al pepe rosa profumato con olio al tartufo.

Servite il tutto in una location elegante e pulita, su piatti di porcellana finissima, posate d’argento, tovaglioli rigorosamente di stoffa e non dimenticate di abbinare al tutto un ottimo vino.

Come conquistare i segni di TERRA: Capricorno, Toro e Vergine

I segni di terra sono molto sensibili alla cucina casereccia, piatti tipici, serviti alla buona. Questi segni apprezzano il cibo anche se gli viene servito su una tovaglia di carta. I segni di terra sono tranquilli, optano per la sostanza più che per l’apparenza. Se vuoi conquistarli servigli cibo abbondante ma ci sono alcune differenze che vale la pena sottolineare.

Il Toro ama i piatti ben conditi, fa che siano arricchiti con burro, panna e pancetta e che non manchi una pinta birra.

La Vergine è molto salutista, non ama peccare di gola, per lei il piatto perfetto è un piatto ben equilibrato di gusto e calorie, come il sushi o un petto di pollo con asparagi, piselli e carote.

Il Capricorno è una via di mezzo tra un’alimentazione sana e di alta qualità e qualche eccesso di gusto. Diciamo che se gli fai un hamburger al posto delle patatine fritte preferirebbe quelle al forno per compensare oppure un’insalata.

Come sedurre i segni d’ARIA: Bilancia, Gemelli e Acquario

I segni d’aria sono estrosi ed originali e amano la varietà. Sono i segni perfetti per il finger food, buffet di sfiziosità di ogni tipo servite in piccole porzioni. Questi segni di fronte al cibo presentato e servito in maniera diversa, con colori vari e rallegranti perdono completamente la testa. Questi segni amano sperimentare a tavola, assaggiare gusti nuovi. I gemelli adora le pietanze in piccole porzioni che si possono mangiare con le mani, l’Acquario adora il cibo cinese e condividere i loro piatti principali con gli altri commensali.

Per la Bilancia la cosa importante è che la location sia elegante e sofisticata, è molto sensibile all’oggettistica usata per l’arredamento e se non si sentono a loro agio gli si chiude lo stomaco.

Come sedurre i segni d’ACQUA: Cancro, Scorpione e Pesci

Ed ora passiamo ai segni di acqua. Siamo di fronte a segni che usano il cibo come mezzo di condivisione, una cena è un ottimo modo per stare insieme e conversare, trasferirsi delle cose, sentirsi vicini. Sono i segni più emotivi e sensibili dello zodiaco. A tavola vogliono sentirsi a loro agio, amano tutto ciò che è associato ad un ricordo, ad esempio il cibo che gli preparava la nonna il fine settimana. Per loro assume grande rilievo il sapore e l’odore del cibo, proprio perchè favoriscono il ricordo. Cerca di carpire queste informazioni dai segni di acqua e mentre gustate il cibo condividi con lui delle storie, raccontati durante i pasti. Le tue storie li interesseranno più di quello che c’è nel piatto. Si a cibi tradizionali, ad esempio brodo di pollo, ravioli burro e salvia o spaghetti alle vongole. Ricorda che la loro sensibilità e premura verso gli altri esseri viventi, spesso li porta a scegliere di essere vegetariani o vegani.