Una volta Kate fermò l’aereo per fare la mamma: Meghan lo avrebbe fatto?

Kate Middleton metterà sempre i suoi doveri di mamma prima di quelli di Royal: lo dimostrò nel 2019, fermando un aereo.

All’epoca la Duchessa era in procinto di partire insieme al Principe William per un lungo tour in Medio Oriente. Si trattava di una visita ufficiale in nome della Regina Elisabetta e, ovviamente, era un’occasione che pretendeva la massima puntualità e un comportamento impeccabile da parte dei Duchi.

William e Kate hanno sempre dimostrato di essere perfettamente all’altezza del loro ruolo istituzionale. Sono molto amati dai loro sudditi proprio perché sono in grado di gestire apparentemente senza sforzo la grande pressione che deriva dal loro ruolo istituzionale. Allo stesso tempo però sanno mostrarsi estremamente empatici e calorosi nei confronti delle persone comuni.

Uno dei grandi punti di forza di William e Kate però è il loro rapporto con i loro bambini e, in linea generale, con tutti i bambini.

I Duchi di Cambridge sono estremamente a proprio agio con i più piccoli, riescono a comunicare benissimo con loro e sanno come attirare la loro attenzione divertendoli. Non si limitano a dimostrarlo solo nelle occasioni ufficiali, però: lo fanno anche quando (teoricamente) non dovrebbe saperlo nessuno.

Quella volta che Kate Middleton fermò l’aereo per fare la mamma (e William fu perfettamente d’accordo)

Recentemente si è diffusa la notizia che William e Kate si stanno trasferendo e hanno scelto come nuova abitazione il piccolissimo Adelaide Cottage (solo 4 camere da letto e un paio di camere da pranzo: praticamente una casetta rispetto alle altre dimore reali).

Il motivo di questa scelta sta nel fatto che William e Kate non amano avere molta servitù intorno e preferiscono occuparsi della propria famiglia in prima persona. Pare addirittura che aiutino i propri figli a fare i compiti e che Kate prepari loro la merenda ogni giorno quando ne ha la possibilità.

Si tratta di piccoli gesti quotidiani che però danno la misura precisa di quanto i Duchi di Cambridge tengano a educare i propri figli in prima persona, senza affidarli alle mani e alla guida di altri.

L’esempio più eclatante di questo tipo di condotta però si ebbe nel 2019. William e Kate stavano partendo per un tour in Afghanistan in rappresentanza della Corona e, all’epoca, i loro bambini erano davvero piccoli.

Louis aveva appena due anni, mentre George e Charlotte ovviamente andavano già a scuola. Proprio per non stressare i bambini e non interrompere i loro impegni scolastici, William e Kate decisero di non portarli con sé.

Considerando i recentissimi capricci del principino Louis durante il Giubileo di Platino possiamo solo complimentarci con l’intuizione di William e Kate, che erano evidentemente già consapevoli del caratterino dei loro figli!

Questa scelta però, evidentemente, addolorava il cuore dei due genitori e di Kate in particolare.

Secondo quello che venne riportato dal Daily Mail del tempo, lo staff di William e Kate ricevette un ordine preciso: ritardare la partenza in aereo in maniera che i Duchi potessero accompagnare prima i bambini a scuola e soltanto dopo imbarcarsi sul volo che li avrebbe portati in Afghanistan.

Se non è amore genitoriale questo!

La domanda che sorge spontanea però a questo punto è una: Meghan Markle avrebbe fatto lo stesso? La Duchessa di Sussex non è mai stata vista in pubblico con i suoi due bambini, dal momento che ha scelto di tenerli lontani dalla luce dei riflettori.

L’ultima fotografia con Lili, però, sembra rappresentare una madre estremamente felice. Molto probabilmente però Meghan non organizzerebbe mai i propri impegni per star dietro ai bambini: in più di un’occasione ha dimostrato che le sue decisioni e le sue necessità vengono prima di quelle di chiunque altro!