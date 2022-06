Alessandra Amoroso manda in delirio il web: “Ancora più bona”

By

A poche settimane dal concerto di San Siro, l’amatissima Alessandra Amoroso fa impazzire i fan sul web con un outfit speciale: i commenti arrivano numerosi.

Lei è bella, grintosa e piena di talento: Alessandra Amoroso continua ad essere un fenomeno inarrestabile. Abbiamo imparato a conoscerla quando la giovane salentina si è lanciata nel mondo della musica cercando di inseguire il suo sogno, riuscendoci a meraviglia. Era il 2009 quando partecipava all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi e ne usciva vittoriosa.

Da quel momento in poi per lei è stata soltanto una collezione di successi, arrivati uno dietro l’altro grazie alle hit che ha lanciato. Passando da canzoni profonde ed intimiste fino a quelle più ballabili, la Amoroso fa appassionare sempre più persone al suo stile unico e alla sua voce graffiante. E una serie di nuovi traguardi sono pronti ad arrivare per lei. Questa estate è cominciata alla grande per Alessandra, che lo scorso maggio ha lanciato il nuovo singolo Camera 209.

L’11 giugno invece, l’ex allieva di Amici è stata una delle protagoniste del concerto benefico contro la violenza sulle donne “Una, Nessuna, Centomilia”, in cui si è esibita al fianco di Elisa, Laura Pausini, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia Giorgia ed Emma Marrone a Campovolo. Ma non è tutto, perché il prossimo 13 luglio 2022 la Amoroso sarà protagonista di un importantissimo evento.

“Volano farfalle”, la Amoroso prende in prestito la canzone di Sangiovanni: il motivo è il look

Pronta ad affrontare dunque il prossimo concerto di San Siro in cui Alessandra Amoroso festeggerà il suo 200esimo live sul prestigioso palco, intanto si mostra in tutto il suo splendore sui social. La sua pagina Instagram è seguitissima da 3,8 milioni di follower e lei è sempre molto attiva, coinvolgendo con foto e stories che fanno immergere nella sua vita.

Tra impegni quotidiani professionali ed un po’ di relax, in questo periodo la cantante salentina è più in forma che mai e nelle sue varie apparizioni pubbliche, sta sfoggiando un fisico strepitoso e scolpito unito ad una bella abbronzatura. Al contrario di quest’altra cantante di Amici che ha cambiato vita, lei si dedica anima e cuore al suo amato canto, senza però dimenticarsi di giocare con look e femminilità.

Proprio questo è accaduto nel suo ultimo post su Instagram, in cui Alessandra ha condiviso un paio di scatti dal tono totalmente estivo. La cantante indossa una maglia crop cortissima con scollatura a balconcino che presenta una stampa verde con farfalle rosse. L’outfit è completato poi da uno shorts di jeans chiaro ed un paio di stivali texani. “Volano farfalle. Ah no, questa non è mia“, scherza l’artista citando le parole della canzone di Sangiovanni.

I fan scatenano immediatamente il delirio per lei inondandola di likes e commenti. Tra questi compaiono anche tantissimi vip, come Ema Stokholma che le scrive: “Comunque ultimamente sei ancora più bona” o Elettra Lamborghini che col suo solito tono simpatico scrive “Ammazza la mazza“. La stessa Alessandra poi tagga nei commenti l’ex allievo di Amici chiedendogli “Scusa” per la citazione e concludendo il tutto con una risata.