Test: rispondi al volo, riesci a trovare le differenze?

Credi di saper osservare il mondo? Questo test potrà aiutarti a comprendere se sei in possesso di questa dote. Vediamo cosa sai fare

Un buon osservatore è una persona che riesce a cogliere un dettaglio piccolissimo in mezzo a un oceano. Ti è mai capitato di notare qualcosa e di non essere compresa dagli altri? Hai mai visto qualcosa che le altre persone nemmeno riuscivano a percepire? Se è successo, probabilmente sei capace di osservare e comprendere cose che nessuno riuscirà a fiutare. Si tratta di una capacità rara.

Oggi ti proponiamo un test che probabilmente ti metterà in difficoltà. Se riuscirai a non farti spaventare dagli ostacoli che troverai, sarai sicuramente capace di risolvere il test. Non dovrai fare altro che osservare un’immagine e poi trovare delle differenze. Per rendere il gioco più divertente, abbiamo deciso che dovrai trovarle tutte entro trenta secondi. Sembrano pochi ma ce la puoi senza alcun problema.

L’importante è non distrarsi e restare concentrata. Guarda con attenzione le due immagini in alto, ci sono alcuni animali. Ti sembrano uguali? Non è così, in realtà ci sono alcune differenze. Ti diamo un piccolo aiuto: le differenze sono più di sei e meno di dodici. Adesso fai partire il cronometro, prendi carta e penna e segna tutte le differenze che troverai nei prossimi trenta secondi. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario concentrarsi e fare attenzione a tutti i dettagli. Quante differenze hai trovato? Prima di passare alla soluzione, possiamo dirti che le differenze tra le due immagini sono dieci. Le hai trovate tutte? Se la risposta dovesse essere positiva, non possiamo fare altro che complimentarci con te. Non era assolutamente facile risolvere questo test. Ecco la soluzione.

Hai controllato quante differenze corrette hai trovato? Qualora fossero state meno di sei, non preoccuparti. Può capitare, forse non hai un grande spirito di osservazione. È probabile che tu sia abile in altri contesti, dovresti provare a metterti alla prova con un test diverso da questo. Prova a risolvere un test al giorno, vedrai che in futuro anche tu riuscirai a trovare tutte le differenze in pochi secondi.

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica. In realtà il nostro intento è quello di regalare qualche minuto di relax alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ti è piaciuto questo test? Nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto accattivanti, simpatici e stimolanti. A presto.