Quanti figli avrete? Questo test lo svela subito: lo proviamo?

Il test del numero di figli ci potrebbe dire quanti bambini avrete tu ed il tuo partner: che ne dici, sei curiosa di sapere quanti saranno?

Quante volte ti è capitato di chiederti se tu ed il tuo partner avrete dei figli?

Lo sappiamo che non hai mai avuto il coraggio di dirlo ad alta voce, non preoccuparti.

Non saremo di certo noi a dirgli che sogni il matrimonio in bianco e la casa con il cortile e la staccionata! Luoghi comuni a parte, abbiamo un test di coppia che ti farà veramente ridere: vuoi sapere quanti figli avrai con il tuo partner?

Test del numero di figli: quanti bambini avrai con il tuo attuale partner?

Che ne dici di provare un test di coppia veramente (ma veramente) particolare?

Oggi abbiamo deciso di proporti il test del numero di figli. Da quanto tempo volevi conoscere questa informazione, senza rivelarlo al tuo partner?

Dai, su: lo sappiamo benissimo che ti immagini tra cinque o dieci anni insieme a lui e che hai già dato un’occhiata agli abiti da sposa. Mancano solo i figli all’appello!

Ecco perché il test del numero di figli ci svelerà tutto quello che c’è da sapere sulla vostra relazione.

Scegli pure una delle opzioni che ti abbiamo proposto qui sopra e ti diremo immediatamente quanti ne avrete!

prima ragazza : se hai scelto la prima ragazza, nel nostro test di coppia di oggi, allora il responso è chiaro. Tu ed il tuo partner avrete due figli, che saranno quasi complementari a voi due.

La tua scelta nel test del numero di figli ci dice che uno sarebbe troppo poco mentre dai tre in su… sarebbe decisamente troppo!

Sei una persona che ha un’idea chiara del suo futuro a cui punta e che non si farà distogliere dall’obiettivo. La tua famiglia è già chiara nella tua testa: ecco perché due figli è il numero perfetto e quello che sarà tra te ed il tuo partner!

: se hai scelto la prima ragazza, nel nostro test di coppia di oggi, allora il responso è chiaro. Tu ed il tuo partner avrete due figli, che saranno quasi complementari a voi due. La tua scelta nel test del numero di figli ci dice che uno sarebbe troppo poco mentre dai tre in su… sarebbe decisamente troppo! Sei una persona che ha un’idea chiara del suo futuro a cui punta e che non si farà distogliere dall’obiettivo. La tua famiglia è già chiara nella tua testa: ecco perché due figli è il numero perfetto e quello che sarà tra te ed il tuo partner! seconda ragazza : tre, quattro, cinque, sei, sette e… ok, basta, non esageriamo. La tua scelta ci parla di un desiderio di maternità (ed anche di una “presagio) veramente molto interessante. Altro che due figli: tu ne vuoi ancora di più!

Non arriveresti a sette, forse, ma non ti spaventa l’idea di essere circondata da bambini!

Forse dovresti provare anche il nostro test del sentimento materno magari senza dire niente al tuo partner che non si aspetta di certo questa prospettiva.

Sei una persona che ha un grande cuore ed un amore veramente profondo per gli altri. Vorresti poter aiutare gli altri per evitargli brutture e sofferenze. Di certo sei una persona generosa e capace di grandi gesti d’amore.

: tre, quattro, cinque, sei, sette e… ok, basta, non esageriamo. La tua scelta ci parla di un desiderio di maternità (ed anche di una “presagio) veramente molto interessante. Altro che due figli: tu ne vuoi ancora di più! Non arriveresti a sette, forse, ma non ti spaventa l’idea di essere circondata da bambini! Forse dovresti provare anche il nostro magari senza dire niente al tuo partner che non si aspetta di certo questa prospettiva. Sei una persona che ha un grande cuore ed un amore veramente profondo per gli altri. Vorresti poter aiutare gli altri per evitargli brutture e sofferenze. Di certo sei una persona generosa e capace di grandi gesti d’amore. terza ragazza : più che avere figli tuoi, tu vorresti essere una zia od una madrina. Praticamente sei nata per questo ruolo! Anche se non te ne rendi conto hai un forte contatto con la maternità e con i nascituri. Sei in grado di leggerli, di capire quello che vogliono ed entri immediatamente in contatto con loro.

Il test del numero di figli, però, ci dice che tu ed il tuo partner potreste non averne. La scelta che hai fatto ci dice che questo non è il momento giusto per te.

Ehi, questo non vuol dire assolutamente che tu non avrai figli in assoluto, non scherziamo! Oltre ad averne numerosi “putativi”, che saranno tuoi figli anche se non vengono da te, ne avrai anche di tuoi. Forse, però, non con questo partner!

Che ne dici: è il caso di provare anche il nostro test della coppia solida ?

: più che avere figli tuoi, tu vorresti essere una zia od una madrina. Praticamente sei nata per questo ruolo! Anche se non te ne rendi conto hai un forte contatto con la maternità e con i nascituri. Sei in grado di leggerli, di capire quello che vogliono ed entri immediatamente in contatto con loro. Il test del numero di figli, però, ci dice che tu ed il tuo partner potreste non averne. La scelta che hai fatto ci dice che questo non è il momento giusto per te. Ehi, questo non vuol dire assolutamente che tu non avrai figli in assoluto, non scherziamo! Oltre ad averne numerosi “putativi”, che saranno tuoi figli anche se non vengono da te, ne avrai anche di tuoi. Forse, però, non con questo partner! Che ne dici: è il caso di provare anche ? quarta ragazza: non ci sono dubbi. Il tuo test del numero di figli ci dice che tu ed il tuo partner sareste perfetti per un bambino solo.

Hai tanto amore da dare ma solo ad una persona: non c’è spazio per altri nel tuo cuore!

No, ovviamente scherziamo: non sei mica la strega cattiva di Biancaneve!

Semplicemente il test del numero di figli ci indica come scelta più probabile per te e per il tuo compagno quella di fare un figlio.

Evidentemente c’è qualcosa che vi porta verso questa opzione, una allinearsi di domande e prospettive che indicano il numero uno come quello perfetto per te.

Ehi, poi c’è sempre tempo per aumentare se vuoi!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.