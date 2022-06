Mazzata per l’ex gieffino. Dopo la loro storia d’amore lei si sposa con un altro

La bellissima ex gieffina siciliana è appena convolata a nozze con il nuovo compagno, ma la reazione dell’ex fidanzato non si è fatta attendere.

Come sempre il Grande Fratello è un bel calderone di personaggi ed intrighi, ai quali chi lo segue inevitabilmente si affeziona. Tante sono le coppie che si formano sotto gli occhi dei telespettatori, scatenando molta curiosità durante i mesi in cui i partecipanti sono rinchiusi nella casa. Diciamoci la verità, fondamentalmente la nascita degli amori è uno dei temi portanti del GF.

Basta pensare ad esempio all’ultima edizione, proclamata da un successo clamoroso ottenuto anche grazie (o forse principalmente) dal famoso triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Sottoponendo l’attore a diverse sollecitazioni, il programma ha cercato di mettere chiarezza sui suoi sentimenti spinti dalla “chimica artistica“, ma alla fine l’amore per la compagna ha prevalso rispetto alla nuova conoscenza.

Anche nel Grande Fratello edizione 16 non mancarono gli “inciuci” che fecero incuriosire il pubblico a casa. In quella stagione durata 64 giorni e condotta da Barbara D’Urso, partecipò una bellissima ragazza. Di mestiere era una prof. ma di sicuro il mondo dello spettacolo era al centro del suo interesse. Ambra Lombardo all’interno della casa conobbe il concorrente Chicco Nalli, detto Kikò, nonché ex marito di Tina Cipollari. La passione sembrava essere scoppiata ma la relazione poi non procedette dopo qualche mese al di fuori della casa, chiudendosi nell’estate del 2020.

Il matrimonio di Ambra Lombardo scatena una reazione di Kikò Nalli? Ecco le sue parole sui social

Chiusa una porta si apre un portone, così la bella professoressa di lettere ha preso la sua strada innamorandosi di Lorenzo Cascino, 49enne impegnato nell’ambito del design. Proprio in queste ultime ore l’ex gieffina ha coronato il suo sogno d’amore sposandosi con il compagno e condividendo il tutto sulla sua pagina Instagram. Ha indossato un abito maestoso e “cucito a mano da sarte e ricamatrici calabresi“, come lei stessa spiega in un post, insomma un vero capolavoro.

Mentre un’altra celebre coppia è appena convolata a nozze tra l’entusiasmo generale, naturalmente i fan del GF non si potevano lasciar sfuggire l’occasione di “stuzzicare” l’ex Kikò Nalli, chiedendo la sua opinione in merito al matrimonio di Ambra Lombardo. All’epoca della fine della storia pareva proprio che tra i due fosse rimasta un po’ di maretta, tanto che per un po’ continuarono a punzecchiarsi tramite i social.

In merito alle nozze avvenute il 19 giugno, l’ex marito di Tina Cipollari ha pubblicato nelle sue stories Instagram un post scritto in cui si definisce “Signore fino alla fine“. Nelle sue parole si legge: “A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena d’amore“. Parole che seppur molto gentili, sembrano nascondere ancora un velo di rancore. Che la vicenda social tra i due si concluda così?