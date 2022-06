E’ vero che gli opposti si attraggono? Ecco cosa succede tra segni opposti

È vero che gli opposti si attraggono in amore? Scopri cosa accade ai segni opposti dello zodiaco in amore.

I segni opposti sono i segni astrologici che si trovano uno di fronte all’altro nello zodiaco. Quando due segni dello zodiaco sono opposti può si attraggono o si respingono in amore? Scopri se i segni opposti dello zodiaco sono compatibili in amore.

Il segno zodiacale non è l’unico parametro che bisogna considerare per capire se una relazione può funzionare o meno. Altri fattori che incidono sull’esito finale sono gli ascendenti e il segno in cui si trova la luna, questi elementi permettono di comprendere se nella coppia prevarrà la comprensione e l’armonia o il contrario. Gli astri sono in grado di definire i temi che collegano i due segni opposti.

Segni zodiacali opposti, ecco come l’opposizione influisce sull’amore

Lo zodiaco conta 12 segni, quindi sei coppie, ciascuna giacente su un asse. Di conseguenza in astrologia le diverse case posizionate una di fronte all’altra non sarebbero particolarmente dissimili.

Ecco le combinazioni dei segni zodiacali e dei loro opposti:

Ariete (casa 1) e Bilancia (casa 7) formano l’asse dell’incontro

Toro (casa 2) e Scorpione (casa 8) formano l’asse del possesso

Gemelli (casa 3) e Sagittario (casa 9) formano l’asse della conoscenza

Cancro (casa 4) e Capricorno (casa 10) formano l’asse individuale

Leone (Casa 5) e Acquario (Casa 11) formano l’asse della relazione

Vergine (casa 6) e Pesci (casa 12) formano l’asse dell’esistenza

I temi delle case chiariscono che i segni opposti si potrebbero definire due facce della stessa medaglia, ma come si comportano in amore questi segni?

Ariete e Bilancia

Essendo l’Ariete il primo segno dello zodiaco iniziamo con questa prima coppia di segni opposti. Il segno opposto all’Ariete è la Bilancia. L’Ariete è un segno di fuoco, passionale e in coppia vuole essere il predatore. La Bilancia è mite e timido. Quando questi due segni si incontrano solitamente vanno molto d’accordo tra loro, sono personalità diverse ma si completano. Entrambi sono segni cardinali, sono ambiziosi. Inoltre la Bilancia, diplomatica e dolce è l’unico segno che può calmare la natura impetuosa dell’Ariete anche se è difficile per lei sopportare il lato aggressivo dell’Ariete, i due insieme riescono a superare tutto.

Toro e Scorpione

Tra Toro e Scorpione l’attrazione fisica e spirituale è molto profonda. Sono due segni forti e testardi, spesso entrano in conflitto tra di loro e nessuno dei due vuole cedere. Attratti da potere e ricchezza perseguono obiettivi comuni. Li accumuna anche la ricerca di sicurezza che li contraddistingue anche se la natura della sicurezza differisce per questi segni. Lo Scorpione necessita di essere rassicurato dal partner, il Toro si adopera per essere certo che il suo amato sia leale e fedele. I due hanno un grande potenziale dato che sono una coppia che si fortifica ogni volta che attraversa una difficoltà. Litigio dopo incomprensione si amano più di prima. Superate diverse crisi diventano invincibili.

Gemelli e Sagittario

Dall’unione di questi segni si ha una bellissima combinazione. Il Gemelli e il Sagittario sono entrambi solari, avventurosi, socievoli. Entrano poco in conflitto. Il Gemelli si adatta allo spirito avventuriero del Sagittario e rispetta il suo bisogno di indipendenza, il Sagittario sa rispettare il bisogno di una libertà mentale che necessita il Gemelli. Questi due segni sviluppano una grande amicizia prima di rendersi conto di essere anche innamorati. Scopri come capire che il tuo uomo è anche il tuo migliore amico. Rispettivamente segni di aria e fuoco, insieme alimentano il fuoco della loro passione, entusiasmo ed energia sono i loro punti forti.

Cancro e Capricorno

Questa unione genera una coppia tenacie e forte. Alla razionalità del Capricorno si affianca la sensibilità del Cancro. Uno apporta stabilità alla coppia mentre l’altro apporta sentimento. Questi due segni insieme si amano e si rispettano. Si sforzano di dare alla coppia e alla loro famiglia la solidità ed il benessere di cui ha bisogno. Collaborativi e motivanti l’uno dell’altro, amanti passionali, questa coppia è una delle coppie più forti dello zodiaco.

Leone e Acquario

Quando Leone e Acquario si uniscono, avvertono subito una incredibile “chimica”. I due segni sono diversi, il Leone ama essere adorato e ammirato, l’Acquario può farlo limitatamente. Nonostante ciò il Leone non subisce gli effetti di questa mancanza per via della grande attrazione che li unisce. L’Acquario subisce il fascino del segno di fuoco, il Leone apprezza l’estro del segno d’aria. Al fuoco serve l’aria per ardere, ecco perchè questa combinazione funziona.

Vergine e Pesci

Quando Vergine e Pesci si incontrano sentono entrambi i brividi dell’attrazione ma nessuno dei due fa il primo passo. Si fermano al flirt. L’indecisione è ciò che caratterizza questa coppia qualora si formi. Tira e molla, lascia e prendi, poca stabilità, non permettono alla coppia di decollare e di essere l’uno il supporto dell’altro. E’ comunque una coppia che dura a lungo dato che il Pesci è sognatore mentre la Vergine è molto realista. La Vergine impara dal Pesci ad aprirsi emotivamente mentre il Pesci ha qualcuno molto razionale che gli insegna a mettere ordine nella sua vita caotica. Anche se instabile questa è una relazione che funziona, ma richiede un duro lavoro.