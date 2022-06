I pantaloni in estate sono insopportabili? Perché non sai quali scegliere!

I pantaloni in estate sono sempre stati il tuo peggior incubo? Perché non sapevi tra quali modelli scegliere! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come scegliere il modello di pantalone più giusto per te che sia perfetto per le giornate estive!

Per ogni stagione dell’anno noi donne possediamo una tipologia di capo preferito. In autunno abbiamo i jeans, in inverno abbiamo i maglioni di lana, per la primavera scegliamo le camicie di cotone. Invece in estate abbiamo abiti leggeri, costumi, chamisier, moltissimi capi di tendenza, e mai sceglieremmo il pantalone, perché lo troviamo scomodo e pesante. Se vi dicessi che esistono dei pantaloni comodi, leggeri per l’estate, adatti ad ogni tipo di fisico, mi credereste?

Sentirsi a proprio agio con gli outfit che indossiamo non è sempre un gioco da ragazzi. Anno dopo anno, stagione dopo stagione, ci troviamo di fronte a tutte le tendenze dell’ultimo momento, e non appena troviamo il look che ci valorizza dobbiamo nuovamente metterci alla ricerca di quel capo d’abbigliamento che ci stia bene e che magari sia anche al passo con le tendenze.

Spesso e volentieri, però, ci accade che per correre dietro alle mode accantoniamo quello che è il nostro gusto personale pur di indossare le ultime tendenze. Oppure finiamo per creare dei look che non ci valorizzano a pieno. E spesso e volentieri indossiamo abiti che non sentiamo affatto comodi.

Da oggi tutto ciò sta per terminare, perché in questa guida di stile targata CheDonna parleremo di un capo, trendy e perfetto per l’estate. In particolare cercheremo di capire quale faccia più al caso nostro. Siete pronte? Iniziamo!

I pantaloni in estate: ad ogni fisicità il proprio modello, e la comodità è il MUST-HAVE!

In estate dimentichiamo completamente l’esistenza dei pantaloni, perché quelli che possediamo sono pesanti, scomodi da indossare durante le giornate afose e nei nostri negozi preferiti d’abbigliamento non troviamo mai quelli che fanno al caso nostro. Ci pensiamo noi ad aiutarvi, perché stiamo per coprire i modelli di pantaloni più leggeri e trendy del momento!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali modelli di pantalone dovremo prediligere in estate e perché:

pantaloni di lino: il lino è in assoluto il tessuto migliore da indossare in estate, perché è completamente naturale e fresco, anche durante le giornate più afose. Da scegliere nelle tonalità chiare e con un taglio dritto in gamba. Perfetto per la fisicità a rettangolo.

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto i pantaloni dell’estate come protagonisti.

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità più fashion del momento!