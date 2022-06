Come indossare la gonna lunga in estate ed essere originale

Se vuoi indossare la gonna lunga in estate, sappi che non solo puoi farlo, ma puoi anche farlo in modo da essere originale all’ennesima potenza.

Sempre glamour, carismatica, di impatto: la gonna lunga è uno dei capi più trendy di sempre.

In molte pensano che sia preferibile indossarla in primavera oppure in autunno (ma anche in inverno) data la quantità di tessuto insito in lei: non c’è nulla di più sbagliato.

Possiamo adattarla ad ogni outfit, ogni occasione ed anche ogni stagione. Possiamo renderla l’indumento che ci consente di avere tutti gli occhi puntati addosso, permettendole di restare sempre alla moda ed elegante com’è da tempo immemore.

E se non credi che la gonna lunga sia adatta anche in estate, ti basterà guardare le sfilate e ciò che gli stilisti di tutto il mondo hanno proposto per questa stagione. Anche loro hanno detto sì a gonna a campana lunghissime, ma anche a quelle asimmetriche, con balze e chi più ne ha più ne metta.

Abbiamo visto sulla passerella di Chanel sfilare una gonna in formato maxi, ma comunque tendenzialmente “balneare” grazie alle righe bianche e blu che la caratterizzano, mentre abbiamo visto un modello dritto dalla finitura lucida su quella di Dior, uno vagamente indie su quella di Altuzarra.

E ancora, abbiamo visto delle reminiscenze boho su quella di Gabriela Hearst, dei modelli con nappine su quella di Giorgio Armani, ma anche dei modelli quasi principeschi su quella di Alexander McQueen.

Insomma, adesso abbiamo la prova che non solo la gonna lunga in estate può essere una buona idea, ma ci può anche rendere irresistibili in poche mosse, quindi ecco come la possiamo indossare in questa stagione.

Ecco come indossare la gonna lunga in estate

La gonna lunga in estate non deve essere abolita: non dobbiamo pensare di segregarla in un angolino striminzito del nostro guardaroba per poi tirarla fuori con il primo fresco di settembre.

Anzi, può diventare una nostra alleata di stile ed accompagnarci ovunque per tutta la bella stagione, grazia alla sua innata versatilità.

Quindi, ecco 5 modi di indossare la gonna lunga in estate per essere glamour, originali e ricercate quanto più possibile.

Se poi ami il bianco, ecco 5 capi di questo colore chic che devi assolutamente avere.

Gonna lunga e micro top

In pieno stile Chanel, questo outfit ci consente di essere fresche, originali ed estremamente sexy.

Abbiamo parlato di micro top, nel senso che possiamo scegliere un crop top in formato mini, il più “piccolo” che troviamo insomma.

Del resto, in estate abbiamo bisogno di scoprirci e possiamo giocare sul contrasto tra volumi maxi nella parte inferiore e micro in quella superiore.

A questo possiamo abbinare dei sandali con tacco a spillo, oppure rotondo, ma anche delle zeppe possono fare al caso nostro.

Gonna lunga in stile orientale e top trasparente

Dior ci insegna che lo stile orientale può essere trasportato sempre anche in Occidente ed essere reso ancora più glamour, sexy, elegante di quanto già non lo sia.

Sì quindi a gonne lunghe Japan style, da abbinare a top trasparenti (oppure semitrasparenti, ognuna faccia quello che la fa sentire più a suo agio ovviamente).

Per creare il look perfetto, ci basta aggiungere dei sandali flat ed il gioco è fatto.

Gonna monocolore e crop top dello stesso colore

Sì, il crop top fa molto estate (e questa è in ogni caso la stagione migliore per indossarlo, lo sappiamo benissimo), ma possiamo darle un tocco di eleganza in più abbinandola ad una gonna monocolore e rinunciando agli sbalzi di nuance che la belle stagione in genere propone.

Lo ha fatto Carolina Herrera e possiamo farlo anche noi: scegliamo un colore – magari prendendone uno tra il maxi ventaglio di scelte cromatiche che l’estate ci dà – ed acquistiamo una gonna lunga ed un crop top della stessa tonalità.

Qualche esempio? Possiamo giocare con il rosso, l’azzurro, ma anche il bianco, aggiungendo poi dei sandali flat, oppure con zeppa che siano beige, oppure di un colore acceso per creare il giusto contrasto.

Gonna lunga colorata e top total black

Ispiriamoci ad Altuzarra ed alla sua nuova collezione. Perché non giocare sul contrasto cromatico e perché non farlo con il nero?

Il total black è sempre una buona idea, in ogni stagione (e sì, anche in estate): sfina, è elegante, sensuale. Ma siamo alle prese con il caldo e vogliamo conformarci alle tendenze del periodo, quindi sì ad una gonna multicolour da abbinare.

Completano l’outfit delle mules ed una borsa abbinate: scegli tu se puntare su una nuance accesa, oppure restare ad esplorare i confini del nero.

Gonna lunga con spacco e top cut out

Etro propone e noi copiamo (anzi, prendiamo spunto). La gonna lunga con spacco è ciò che ci vuole per combattere le ondate di caldo, perché è fresca, sexy, chic.

E poi il cut out è uno dei simboli di tutto il 2022, quindi perché non sfruttarlo anche in estate?

A questi due elementi – che già da soli danno vita ad un outfit pazzesco – possiamo aggiungere una cintura in vita, dei sandali con tacco a spillo ed una mini bag abbinata.