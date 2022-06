Come mangiare la frutta per dimagrire: ecco le dritte da seguire

Ecco come mangiare la frutta per dimagrire: scopriamo le dritte da seguire per non farne un consumo errato e prendere peso.

Tra gli alimenti che non possono mancare in una dieta sana ed equilibrata la frutta è sicuramente uno di quelli. Consumarla giornalmente tiene lontane le malattie e ci permette di godere di buona salute.

Tuttavia molti pensano che consumarne troppa possa portare ad ingrassare, specie perché contiene fruttosio, uno zucchero semplice che si trova naturalmente nella frutta. Quindi, se da un lato è vero che non dovremmo mai farne a meno nella dieta, dall’altro ci sono alcuni piccoli accorgimenti da seguire per mangiarla senza prendere peso.

Scopriamo allora come mangiare la frutta per dimagrire grazie ad alcune semplici dritte. Ecco le regole per consumarla e dire addio ai chili di troppo, specialmente ora che arriva la prova costume.

Ecco come mangiare la frutta per dimagrire

Secondo le linee guida del nostro Paese, si legge sul sito dell’Istituto superiore di sanità, il consumo raccomandato di frutta e verdura giornaliera è di 5 porzioni al dì, di cui 2 di verdure ai pasti (pranzo e cena) e 3 di frutta (2 ai pasti e una a colazione, oppure nei due spuntini e a colazione).

In genere la porzione da prendere come riferimento è di circa 150 grammi al netto degli scarti, ciò significa un frutto come una mela, una pera, un’arancia, due albicocche, due prugne o 2 mandarini.

Ovviamente poi se ne può consumare anche di più ma se si hanno problemi di peso questo può andare ad incidere sul resto della dieta. Scopriamo allora quali sono le regole per consumare la frutta e dimagrire.

1) Abbinarla correttamente. Uno dei primi errori che si commettono è mangiare la frutta abbinandola in modo sbagliato. Per una corretta digestione è bene saper associare i cibi, e la frutta non è da meno. Anzi, essendo un alimento che tende a fermentare nell’intestino dovremo assumerla correttamente in abbinamento al resto del pasto, se la consumiamo a pranzo o a cena. Qui trovi tutte le dritte per non sbagliare.

2) Consumarla al mattino. Ricca di sostanze preziose come vitamine, sali minerali e antiossidanti, la frutta è perfetta nelle prime ore del mattino, anche perché apporta carboidrati, fondamentali per darci energia ad inizio giornata. Se invece la consumiamo a cena dobbiamo sapere che forse non riusciremo a smaltire tutto il suo apporto calorico. Ciò non significa che non si possa consumare, basta solo farlo in quantità ridotte e magari senza buccia così da riuscire a digerirla prima.

3) Frutta prima dei pasti. Alcuni nutrizionisti consigliano di introdurla addirittura prima dei pasti così da fornire senso di sazietà e limitando poi l’assunzione di altri alimenti, più grassi e calorici.

4) Matura al punto giusto. Occorre sapere che se la frutta è molto matura è più saporita e digeribile ma anche più calorica perché contiene più zucchero. Al contrario se è acerba contiene più clorofilla e meno fruttosio quindi apporta meno zucchero. In questo caso però si digerisce più difficilmente. Qui trovi il trucco per farla maturare più in fretta.

5) Succo di frutta ma solo naturale. Molti pensano che bevendo un succo di frutta abbiano consumato la loro porzione di frutta. Peccato che quelli confezionati contengano zuccheri e non aiutino a dimagrire, anzi. Se si vogliono consumare succhi di frutta ben venga, importante è realizzarli in casa con la frutta fresca utilizzando una centrifuga o un estrattore, e naturalmente andranno serviti senza aggiungere zucchero.

In definitiva, quindi, consumare la frutta è necessario e fondamentale in una dieta sana ed equilibrata. Inoltre, occorre sapere che la frutta non fa ingrassare basta solo sapere come introdurla. Essa è un fattore di protezione nei confronti di diverse malattie tra cui l’obesità o quelle cardiovascolari, ma anche riguardo al diabete di tipo 1 e 2 e i tumori.