Chiara Ferragni: “Spoilerato il primo look di Sanremo 2023”. Web impazzito

Chiara Ferragni prima donna di Sanremo 2023: a moglie di Fedez pubblica una foto e un commento annuncia: “Spoilerato il primo look”.

“Spoilerato primo look di Sanremo“: è questo il commento che Carlo Mengucci, direttore comunicazione e marketing di Etro, ha lasciato sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram da Chiara Ferragni. Si tratta, naturalmente, di un commento ironico con cui Mengucci ha voluto commentare la foto in cui Chiara ha lasciato tutti senza parole per la bellezza mozzafiato che sfoggia.

La foto con cui la Ferragni, secondo Carlo Mengucci, ha “spoilerato” il primo look di Sanremo 2023, in poche ore, ha collezionato più di 800mila like e quasi cinquemila commenti. Numeri impressionanti per la Ferragni che si conferma la regina delle influencer, ma quale foto ha scatenato l’entusiasmo dei suoi 27,4 milioni di followers?

Chiara Ferragni senza veli: boom di like ed ironia su Sanremo 2023

Chiara Ferragni sarà la prima donna del Festival di Sanremo 2023. Sarà lei ad affiancare Amadeus sul palco del Teatro Ariston durante la prime e l’ultima serata del Festival. Ad annunciarlo è stato lo stesso Amadeus nel corso dell’edizione del Tg1 delle 20 del 20 giugno.

“Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo”, ha poi scritto la Ferragni su Instagram pubblicando una foto in cui sorride proprio accanto ad Amadeus. Per festeggiare l’importante avventura (per lei sarà la prima conduzione televisiva in diretta ndr), Chiara che ha fatto una dedica speciale al suo grande amore, ha deciso di fare un regalo ai fan che sono pronti a sostenerla anche a Sanremo.

La foto che ha fatto impazzire tutti è quella che vedete qui in alto. Bellissima, con un bicchiere di vino e i capelli raccolti e un trucco che esalta gli occhi adatto a tutte le donne, Chiara si mostra totalmente senza veli. A coprirla solo della schiuma. Una foto super sensuale, elegante e raffinata quella della Ferragni che ha portato a casa migliaia di like e commenti.

“Spoilerato primo look di Sanremo“, ha scritto Carlo Mengucci scherzando scatenando l’entusiasmo dei fan che applaudono la bellezza della moglie di Fedez. “L’unica che riesce a non essere volgare”, scrive poi una ragazza esaltando la sensualità della Ferragni.