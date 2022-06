Beautiful anticipazioni: ancora una scomparsa, fan sotto choc

By

Anticipazioni Beautiful dall’America. Uno dei personaggi avrà sempre più un ruolo marginale…Ecco di chi si tratta!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Beautiful anticipazioni dagli Usa: ecco cosa succederà!

Novità in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America sul canale CBS. Secondo le anticipazioni Wyatt Spencer scomparirà gradualmente dalle puntate. Ecco perché!

Le puntate americane di Beautiful ci riservano grossi colpi di scena e cambiamenti nell’aria. Come avremo modo di accorgersi nelle puntate che andranno in onda prossimamente in italiana, uno dei personaggi della soap ha assunto un ruolo sempre più marginale. Stiamo parlando di Wyatt Spencer (Darin Brooks), il figlio di Bill Spencer e Quinn Forrester. L’uomo scomparirà lentamente dalle scene della soap.

Secondo le statistiche le apparizioni di Wyatt nel corso del 2022 sono state davvero poche. Tuttavia secondo le recenti anticipazioni il giovane riceverà una confessione molto personale da parte di mamma Quinn.

Si può presupporre che queste confessioni riguarderanno il rapporto e i sentimenti che la donna ancora nutre nei confronti dell’avvocato Carter Walton. Sentimenti, che vi ricordiamo, la donna sta cercando di nascondere e soffocare sul nascere pur di mantenere vivo e far funzionare il suo matrimonio con Eric Forrester.

Da un punto di vista della caratterizzazione del personaggio Wyatt è stato scritto in modo abbastanza “piatta”. Il giovane si trova impigliato nel lunghissimo fidanzamento della storia di Beautiful (più di trent’anni) con Flo. I due infatti, non sono mai convolati a nozze.

Dunque, il personaggio di Wyatt non sembra essere mai decollato, anzi al contrario sembra quasi essere scaduto il suo tempo sul set della soap americana. Ciononostante, l’attore Darin Brooks si ritrova spesso sul set di Beautiful per parlare e aggiornarsi insieme agli altri colleghi, in attesa di aggiornamenti e sviluppi futuri da parte degli showrunners.