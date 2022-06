Vedi un gufo o una città? Ci svela se sai risolvere i problemi

Il test del problem solving è qui per aiutarci a capire se sei un tipo di persona che è in grado di risolvere tutto o… se ti perdi in un bicchier d’acqua!

Dicci la verità: sei una persona in grado di risolvere tantissimi problemi?

Nonostante tutti abbiamo, prima o poi, indicato sul curriculum che siamo persone in grado di affrontare piccole e grandi calamità, risolvendole al volo, sappiamo bene che questa non può essere la verità… per tutti!

Il test di oggi ci aiuterà a capire veramente che tipo di persona sei: tranquilla, non lo diremo al tuo capo!

Test del problem solving: guarda questo quadro e dicci cosa vedi

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità abbastanza curioso.

Come spesso accade quando ci capita di proporci per un nuovo lavoro, diciamo tutti di essere dei veri e propri assi del problem solving.

Ci si para davanti un problema? E che… problema (battuta voluta) c’è?

Siamo capacissimi di risolverlo in un attimo, ad occhi chiusi e… ecco, diciamoci la verità: a volte questa è una vera e propria bugia!

Non preoccuparti, però: il test del problem solving è qui per valutare veramente quali siano le tue attitudini di risoluzione dei problemi.

Tranquilla, però: questo non è un colloquio di lavoro e non diremo a nessuno qual è il tuo risultato. Devi solo guardare questa immagine e dirci che cosa hai notato per primo. Pronta a scoprire quanto sei capace di risolvere i problemi?

hai visto prima la strada di una città : una strada al crepuscolo, con tante persone sullo sfondo. Nessuna di loro è tua amica o, almeno, così sembra da questo quadro.

Diciamoci la verità: il test del problem solving ci svela qualcosa che probabilmente sai già benissimo, non è vero?

Per te i problemi non sono semplici intoppi che si possono risolvere in un attimo: ogni problema è per te un vero e proprio macigno!

Sei una persona che tende ad ingigantire il tutto (ehi, non è che per caso sei anche nella classifica dei segni zodiacali che si perdono in un bicchier d’acqua ?) e che, quindi, spesso fatica con le questioni anche minime. Non lo fai perché ti manca il buon senso o perché non sapresti risolvere il problema in sé. Lo fai perché lasci che le tue insicurezze (rappresentate dalla strada che priva di amici e “minacciosa”) prendano il sopravvento su di te e sulle tue capacità! Ti basterebbe un poco di confidenza in più in te stessa per capire che quello che dicono gli altri (e il tuo cervello) non è sempre vero.

Se lo hai visto, però, abbiamo delle buone notizie per te: sei decisamente una persona che non ha paura di affrontare i problemi!

Il gufo, infatti, spesso simboleggia una capacità non indifferente di discernimento.

Sei in grado di vedere attraverso le bugie degli altri e sei bravissima a trovare soluzioni e scappatoie quando servono.

La tua saggezza non ha a che vedere con l’età ma con il tuo modo di fare: il problem solving è qualcosa che ti appartiene per davvero!

Cosa c’è che non sai risolvere? No, dai, scherziamo: non sentirti una macchina che non può far altro che avere sempre la soluzione in tasca!

Forse dovresti provare il test del gelato che ci dice se sai o meno goderti la vita: potrebbe aiutarci a capire veramente come stai!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.