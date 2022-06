Test del Caffè | Quello che pensi quando senti “caffè” dice chi sei davvero

By

Con il test del caffè giocheremo con le associazioni libere e scopriremo un lato un po’ nascosto della tua personalità.

Il caffè è parte integrante della cultura gastronomica italiana ma è anche un elemento fondamentale della nostra socialità. Intorno a un caffè si fanno confidenze, si stringono e si cimentano amicizie, si affrontano temi seri e chiacchiere da bar.

Ovviamente però la mente delle persone non funziona sempre allo stesso modo. Questo significa che ognuno di noi ha un’idea differente del caffè e associa a questa parola concetti e sensazioni differenti.

Le associazioni libere sono una tecnica di indagine psicologica molto utilizzata in psicologia e anche molto utile per capire il funzionamento profondo della personalità di qualcuno.

Come funzionano? È davvero molto semplice: si tratta di pensare a un concetto e dire la prima cosa che ci viene in mente in relazione ad esso.

Certo, le possibilità sono infinite, ma con questo test prenderemo in esame solo quattro di esse per scoprire qualcosa in più su di te.

Test della Personalità: cosa pensi quando pensi al caffè?

Per eseguire questo test dovrai semplicemente pensare alla parola caffè e focalizzare la prima cosa che ti viene in mente tra le quattro che ti proponiamo.

1 – Tazza di caffè

Una tazza di caffè rappresenta un piccolo piacere ma anche una piccola pausa e un momento da dedicare esclusivamente a se stessi o alle relazioni sociali.

Prendere il caffè da soli è una coccola che ci concediamo per ricaricare le energie o per premiarci di una mattinata di lavoro produttiva. Prendere il caffè con gli amici o con la persona che ci piace è solo il pretesto per passare del tempo insieme.

Se hai fatto questa scelta significa che sei una persona molto riflessiva e consapevole. Anche se la vita ti ha spinto ad avere una quotidianità frenetica sei ancora in grado di rimanere in collegamento con il tuo sé più profondo e con le cose che contano davvero.

2 – Caffè al Bar

Il caffè al bar è la quintessenza dell’italianità. Prendere il caffè espresso al bar, al bancone, significa prendersi una velocissima pausa oppure trascorrere del tempo a parlare con un amico.

Se si prende spesso il caffè al bar (tanto spesso che il bar è la prima cosa che viene in mente quando si parla di caffè) significa che si ha una vita piena, probabilmente molto frenetica, che a volte si fa un po’ difficile da sopportare.

Se hai fatto questa scelta probabilmente hai bisogno di rallentare un po’, di scartare alcuni degli impegni che ti sei presa per cercare di concentrarti su ciò che per te conta davvero.

3 – Chicchi di caffè

Poche persone pensano ai chicchi di caffè quando sentono questa parola, perché è molto raro che si entri in contatto direttamente con i chicchi di questa pianta. Molto più spesso utilizziamo infatti la polvere di caffè o il caffè in cialde, molto più raramente i chicchi da macinare.

Se la prima cosa che pensi, quando senti la parola “caffè” sono i chicchi tostati significa che sei una persona che sa distinguere ciò che è essenziale da ciò che non lo è.

Sai andare al sodo, senza farti distrarre dai fronzoli, dalle apparenze e dai comportamenti di convenienza che a volte le persone mettono in atto per ottenere quello che vogliono.

4 – Macchinetta del caffè

La macchinetta del caffè è ancora il sistema di preparazione più economico e quindi più diffuso nelle famiglie italiane. Preparare la macchinetta, far uscire il caffè e berlo a colazione o durante la giornata fa parte delle nostre ritualità quotidiane e ci permette di superare il cosiddetto logorio della vita moderna!

Se la prima cosa che hai associato al caffè è la tua cara e rassicurante macchinetta moka significa che sei una persona semplice e con i piedi per terra. Nella vita hai dei valori morali molto forti e ti attieni sempre ad essi, lasciando che ispirino la maggior parte delle tue azioni e delle tue decisioni.

Forse qualcuno ti ritiene una persona un po’ troppo tradizionalista e ferma sulle sue posizioni, ma si tratta di persone che, forse, non condividono con te l’idea che nella vita bisogna avere basi solide per andare avanti.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.