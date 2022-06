Impossibile destare la loro attenzione: questi segni sono disinteressati

I segni zodiacali più disinteressati dell’oroscopo sono, generalmente, quelle persone che non prestano attenzione né a te… né a nient’altro!

Come? Un’altra classifica dell’oroscopo? E a chi interessa?

Di certo non ai segni zodiacali che abbiamo deciso di analizzare oggi. Eh sì, infatti, abbiamo deciso di svelare una classifica veramente particolare.

Hai mai conosciuto qualcuno… a cui proprio non interessava niente di niente?

I segni zodiacali più disinteressati: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Un sospiro annoiato, un’alzata di spalle e un roteare di occhi: ecco come si presentano i segni zodiacali più disinteressati di tutto l’oroscopo!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti la classifica dei cinque segni zodiacali a cui non interessa niente, di nulla e di nessuno.

Hai presente quella fase adolescenziale per la quale siamo passati veramente tutti, nel quale il mondo ci sembra un posto freddo e oscuro e, quindi, di conseguenza lo eravamo anche noi?

Bene, i segni zodiacali più indifferenti non sono mai usciti da quella fase e credono di vivere, più o meno, ancora in un video delle prime canzoni di Avril Lavigne.

Sei pronto a scoprire se ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Leone: quinto posto

Passionali, sempre pronti ad accendersi in un attimo e decisamente capaci di creare un vero e proprio dramma dal niente.

Ma è possibile che i nati sotto il segno del Leone siano nella classifica dei segni zodiacali più disinteressati?

I Leone sono persone che non si interessano a niente che non abbia un diretto collegamento con loro. Sì, certo: sono sempre fuori ad ogni festa e si fanno vedere in ogni situazione sociale. Ma non lo fanno di certo perché si interessano agli altri: vogliono solo imporre la loro presenza! Ecco, tutto quello che fanno i Leone segue questa necessità: per il resto il loro disinteresse nei confronti degli altri è praticamente… sempre garantito!

Capricorno: quarto posto

Cari Capricorno, è strano vedervi solo al quarto posto della classifica di oggi, non è vero?

Generalmente siete bollati come persone disinteressate molto prima!

I Capricorno sono persone che non riescono assolutamente a fingere interesse per gli altri o per cose di cui non hanno proprio cognizione di causa.

Diciamo che è difficile arrabbiarsi con i Capricorno per la loro indifferenza: è innata e non viene usata per ferire gli altri. Si tratta solo di essere persone decisamente… poco interessate a quello che succede al di là dei loro veri interessi! (Che nessuno, per inciso, sa quali siano).

Toro: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Toro, essere disinteressati è veramente facile.

I Toro, infatti, non si fanno nessun tipo di problema e mostrano disinteresse praticamente in qualsiasi situazione!

Parlate ad un Toro di qualcosa che per voi è importante: se il Toro vuole farvi pagare qualcosa, farà finta di niente, non ascolterà e si impegnerà a farvi capire il suo disinteresse.

Ma poniamo il caso che il Toro non voglia farvi pagare qualcosa: il suo disinteresse, spesso, rimane completamente immutato. I Toro possono essere molto egoisti e fanno di tutto quello che li riguarda una tragedia: ecco perché sono anche in questa classifica dell’oroscopo!

Sagittario: secondo posto

Per i nati sotto il segno del Sagittario essere completamente indifferenti alle altre persone è praticamente normale.

Non lo fanno assolutamente con cattiveria, sia chiaro, ma è proprio un modo di vivere al quale ormai non sanno rinunciare!

Ai Sagittario importa veramente poco di qualsiasi cosa.

Forse solo un argomento si salva: i Sagittario stessi!

I nati sotto questo segno si comportano spesso come se non esistesse niente in grado di interessarli. Non hanno grandi argomenti di conversazione, non si emozionano per nulla: i Sagittario sanno essere veramente “distanti” quando vogliono!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più disinteressati

Cari Scorpione, ci dispiace dirvelo e soprattutto in questa maniera. Siete voi i segni zodiacali più disinteressati di tutto l’oroscopo!

Ehi, aspettate un attimo: ma se voi Scorpione siete nella classifica dei segni zodiacali più disinteressati allora probabilmente non vi importa neanche di esserlo!

Cari Scorpione, siete persone che, quando decidono di non interessarsi a qualcosa, lo fanno per davvero!

Siete assolutamente sempre concentrati su voi stessi, ascoltate quello che gli altri vi dicono senza sentire veramente che cosa c’è dietro e non proferite parola su di voi.

Voi Scorpione non siete tra i segni più superficiali dell’oroscopo ma poco ci manca!

Detestate l’idea di dovervi interessare agli altri e lo fate come un lavoro: in maniera precisa e puntuale ma senza nessun tipo di sentimento!